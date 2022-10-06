Güney Kore’den swap ile para geldi

Güney Kore swap anlaşmasının 780 milyon dolar karşılığı bölümü daha geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hesaplarına geçti.





TCMB vaziyet analitik bilanço ve bugün açıklanan rezerv verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre, 2 milyar dolar karşılığı lokal para birimleri olarak yapılan ilk anlaşmanın yaklaşık yarısı da hesaplara geçmiş oldu.





Güney Kore ile Türkiye arasındaki swap anlaşması Ağustos 2021’de imzalanmıştı. TCMB’nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.





TCMB’nin tüm swap anlaşmaları lokal para birimleri ile yapılıyor.





MEVDUAT DEPO HESAPLARI ARTIYOR

TCMB swap anlaşmalarından çok son dönemde rezerv para birimi cinsi mevduat depo hesapları da artıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da rezervlerde artışın yaşandığı sırada “dost ülkeler destekliyor” demişti.





Azeri Socar’ın TCMB’de 1 milyar euro tutarında mevduat/depo hesabı bulunurken hangi merkez bankası olduğu henüz açıklanmayan yaklaşık 2 milyar dolar mevduat/depo hesabı daha rezerve geçen ay girmişti.





Son dönemde rezervleri destekleyen bir başka öne çıkan işlem ise Rus Rosatom’un nükleer santral inşası için iki defada yaklaşık 5 milyar dolarlık aktarımı olmuştu. Bu işlem aynı dönemde yaklaşık 6.1 milyar dolarlık swap olarak TCMB’ye gelmişti.





Piyasalar 20 milyar dolarlık santral için Rosatom’un önümüzdeki dönemde yeni kaynak aktarımı yapıp yapmayacağını da izliyor.