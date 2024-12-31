Güney Kore Devlet Başkanı Yoon için mahkemeden tutuklama emri çıktı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi sürerken, mahkemeden Yoon’a kötü haber geldi. Seul Bölge Mahkemesi, sıkıyönetim soruşturmasını yürüten soruşturma komisyonunun 3 ifade verme çağrısını da dikkate almayan Yoon hakkında “isyan” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla tutuklama emri çıkarılması yönündeki talebini kabul etti. Buna rağmen Yoon’un kolluk kuvvetleri tarafından tutuklanıp tutuklanamayacağı belirsizliğini koruyor.





Başkanlık Güvenlik Servisi’nin hem başkanlık ofisi hem de Yoon'un resmi konutunda mahkeme onaylı aramalar yapılmasını daha önce engellediği biliniyor. Yoon’u zorla ifadeye götürmeye yönelik olası girişimlerin, yetki tartışmaları nedeniyle Başkanlık Güvenlik Servisi ile kolluk kuvvetleri arasında gerginliğe neden olabileceği belirtiliyor.





TUTUKLAMA EMRİ TALEP EDİLMİŞTİ

“Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon, kararın Ulusal Meclis tarafından geçersiz kılınması üzerine geri adım atarak uygulamayı yürürlükten kaldırmıştı. Muhalefet partileri ise sıkıyönetim kararının hukuksuz olduğunu iddia ederek Yoon’un görevden alınmasını öngören bir azil önergesini Ulusal Meclis’e sunmuştu. Önergenin kabul edilmesi üzerine Yoon'un yetkileri askıya alınmış ve hakkında azil süreci başlatılmıştı.





Yoon hakkında “isyan” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla soruşturma açılırken, Yoon’un soruşturma komisyonu tarafından yapılan 3 ifade verme çağrısını da dikkate almadığı kamuoyuna yansımıştı. Son olarak, sıkıyönetim soruşturmasını yürüten soruşturma komisyonu, Yoon hakkında “isyan” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti.