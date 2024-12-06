Güney Kore Devlet Başkanı'na kendi partisi de desteği çekti

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan ettikten sonra muhalefetin tepkisi üzerine kararını geri alan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a kendi partisi de desteği çekti.





İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong Hoon, Yoon'un devlet başkanlığı görevinde kalmasının halk için "büyük tehlike" oluşturacağını söyledi. Han, "Devlet Başkanı Yoon görevinde kalmayı sürdürürse, Kore Cumhuriyeti'ni ve vatandaşlarını büyük tehlikeye atabilecek sıkıyönetim ilanı gibi aşırı tedbirlerin yeniden tekrarlanması riski büyük" şeklinde konuştu.





DW Türkçe'nin haberine göre Han, elde ettiği yeni bilgiler ışığında, ülkenin ve halkın korunması için "Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un hızla görevden uzaklaştırılması gerektiğine inanıyorum" dedi. Açıklamaları televizyondan yayınlanan Han, Devlet Başkanı'nın "bu yasadışı sıkıyönetimin yanlış olduğunu" kabul etmediğini ve "yasadışı müdahalede bulunan" askeri yöneticilere karşı harekete geçmediğini de sözlerine ekledi.





Han: Önemli siyasetçileri gözaltına altına alma emri verdi

Bunların yanı sıra Devlet Başkanı'nın sıkıyönetim ilan ettiği akşam önemli siyasetçilerin gözaltına alınması talimatı verdiğine dair güvenilir kanıtlar olduğunu belirten Han, Yoon'un bu siyasetçileri "devlet karşıtı güçler" olarak tanımladığı ve "bu siyasetçileri gözaltına almak için istihbarat servisini harekete geçirdiğini" söyledi.





Ana muhalefetteki Demokratik Parti Milletvekili Jo Seung Lae de güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde askerlerin muhalif lider Lee Jae Myung'u, Ulusal Meclis Başkanı Voo Von Şik ve Han'ı gözaltına almaya çalıştığının görüldüğünü açıkladı.





Güney Kore Özel Kuvvetler Müdürü Kvak Jong Geun da Cuma günü yaptığı açıklamada, sıkıyönetim ilan edildiği gece milletvekillerini parlamentodan "dışarı çıkarma" emri aldıklarını söyledi. Ancak Güney Kore haber ajansı Yonhap, Yoon'un ofisinin milletvekillerini gözaltına alma veya tutuklama emri verildiği yönündeki açıklamaları yalanlandığını aktardı.





Yoon'un partisinde tutum değişikliği sinyali

Muhalefet partileri Devlet Başkanı Yoon'un görevinden azledilmesi için parlamentoya önerge sunmuştu. Önergenin Cumartesi günü yerel saatle 19.00'da (TSİ 13.00) oylanması planlanıyor. 300 sandalyeli Ulusal Meclis'te muhalefet partileri 192 sandalye ile çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ancak görevden azletme önergesinin kabul edilebilmesi için parlamentoda üçte iki çoğunluğun oyu gerekiyor. Üçte iki çoğunluğun sağlanabilmesi için muhalefetin, 108 sandalyesi bulunan Yoon'un partisi PPP'den vekillerin de oylarına ihtiyacı var. PPP'den daha önce yapılan açıklamalarda önergeye karşı oy kullanılacağı belirtilmişti. Ancak PPP lideri Han'ın son açıklamaları partinin tutumunda u dönüşüne işaret ediyor.





2022 yılından beri görevde olan Devlet Başkanı Yoon, Salı günü beklenmedik bir şekilde "Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore komünist güçleri tehdidine karşı koruma" gerekçesiyle ülkede sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak muhalefet partilerinden vekillerin sıkıyönetime tepki göstermesi üzerine, parlamentoda oylama yapılmış ve sıkıyönetim kararı "geçersiz" sayılmıştı. Güney Kore anayasasına göre, Ulusal Meclis'te çoğunluk talep ettiği takdirde, sıkıyönetim kararının kaldırılması gerekiyor. Parlamentodaki oylama sonrasında Yoon, sıkıyönetim kararını geri çekmek zorunda kalmış, ancak Yoon'un sıkıyönetim adımı ülkede siyasi kriz yaratmıştı.





Sıkıyönetim krizi öncesinde de ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin mecliste hükümetin bütçe tasarısını reddetmesi ve ülkenin bazı önde gelen savcılarının azli için önerge vermesi, hükümetle gerilimin tırmanmasına yol açmıştı.