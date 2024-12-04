Güney Kore Devlet Başkanı'nın azli için oylama yapılacak

Güney Kore'de muhalefet partileri, sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Seuk Yeol'ün görevden alınması için meclise önerge vereceğini bildirdi. Yonhap'ın haberine göre, dün ülkede beklenmedik şekilde sıkıyönetim ilan eden Yoon'a, muhalefet partilerinden karşı hamle geldi.





Ülkedeki muhalefet partileri, Yoon'un görevden azli için bugün meclise önerge sunacaklarını duyurdu. Önergenin hafta içinde oylanması bekleniyor. Muhalefetteki Demokratik Parti (DP), Başkan Yoon'un istifasını talep etmişti. Yoon'un kıdemli danışmanları da istifalarını sunduğu belirtmişti.





'MUHALEFET, DEVLET KARŞITI EYLEMLERE KARIŞTI' DEMİŞTİ

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Devlet Başkanı Yoon'un dün gece televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamayla kararı kaldırması ve ardından bunun bakanlar kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı. Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.





ASKERLER ULUSA MECLİS'E GİRDİ

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkı yönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'e girmişti.





Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Bakanlar Kurulu, ilanından yaklaşık altı saat sonra sıkıyönetimi sonlandırma kararını onaylamıştı.





Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı. Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.