Güney Kore ile ABD arasındaki bıyık kriz sona erdi, ABD'li büyükelçi bıyıklarını kesti

Harry Harris, Japonya sömürgesi altındaki dönemi hatırlattığı gerekçesiyle Güney Koreliler tarafından "hakaret" olarak görülen bıyıklarına sonunda veda etti.

Başkent Seul’da geleneksel bir berber dükkânına giden Harris, tıraşının her anını kaydettiği bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Yaz aylarında daha serin hissedebilmek için bıyıklarını kesme kararı aldığını belirten Harris, “Bunu yaptığım için memnunum. Bu yüzü yıllardır görmüyordum” dedi.





Güney Koreli yetkililer ve halk, Harry Harris’in bıyığını, sömürge döneminin Japon genel valilerinin ince bıyıklarına benzetiyordu.





Harris’in kendilerine unutmak istedikleri bu dönemi hatırlattığını savunan Güney Koreliler, bu nedenle hakarete uğramış gibi hissettiklerini savunuyordu. Öte yandan Harris’in Japonya kökenli olması da tepkiyi büyütüyordu.





Eski bir ABD Donanması subayı olan Harry Harris, bıyık bırakma kararını, “Askeri görevli olduğum yaşamımla diplomat olduğum yeni hayat arasında bir mola vermek istedim. Daha uzun olmaya çalıştım ama artık olamam, dolayısıyla daha genç olmayı denedim, onu da yapamadım. Ancak bıyık bırakabilirdim, ben de öyle yaptım.” sözleriyle açıklıyordu.





Japonya, 1910 yılında Güney Kore’yi ilhak etmiş, kurulan sömürge rejimi 1945’e kadar sürmüştü. Seul için hâlâ ilişkilere gölge düşüren bir konu olarak değerlendiriliyor.





İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon askerlerin Güney Koreli kadınları seks kölesi olarak kullanması da iki ülke arasında yıllardır süregelen krizin kaynağı olarak görülüyor.