Samanyolu Haber /Gündem / Güney Kore istihbaratı inceledi: Kim Jong-Un neden haftalarca gözden kayboldu? /06 Mayıs 2020 09:55

Güney Kore istihbaratı inceledi: Kim Jong-Un neden haftalarca gözden kayboldu?

Güney Kore istihbarat servisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kalp ameliyatı geçirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı



Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, kalp ameliyatı geçirmese de Kim Jong-Un'un geçen yıllarda Mayıs başına kadar ortalama 50 defa kamuya açık etkinliklerde görünürken, bu sene sayının 17'de kaldığına dikkat çekti. İstihbarat servisi, Kim Jong-Un'un kamu aktivitelerine katılımını azaltmasının olası bir yeni tip Koronavirüs salgınına bağlı olabileceği sonucuna vardı.

 
Yonhap'ın aktardığına göre Ulusal İstihbarat Servisi dün Güney Kore Parlamentosu İstihbarat Komitesi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Ulusal İstihbarat Servisi, Kim Jong-Un'un ağır bir kalp ameliyatı geçirdiği iddiasının "temelsiz" olduğunu söyledi.

Parlamento komitesinden Kim Byung-kee de, Kim'in kamuya açık etkinliklere katılmadığı dönemde görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Resmi açıklamalara göre Kuzey Kore'de yeni tip Koronavirüs vakası bulunmuyor ancak komite

ülkede bir salgın olduğu ihtimalinin yok sayılamayacağını söyledi.

Öldü iddiaları nasıl başlamıştı?
Tartışmalar ilk olarak CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in "hayati tehlikesi" olduğu iddiasını duyurmasıyla başladı. Kuzey Kore devlet medyası 11 Nisan'da Kim'in bir Politbüro toplantısına katıldığını bildirdi. Ertesi gün gazetede Kim'in bir askeri tesisi ziyaretiyle ilgili haber yer aldı ancak teftişin hangi tarihte yapıldığı belirtilmedi. Kuzey Kore lideri, 15 Nisan'da dedesinin doğum günü kutlamalarına da katılmadı.

İzole edilmiş ülkenin içindeki muhbirlerden haber toplayan Güney Kore merkezli The Daily NK, Kim'in bir kalp ameliyatı geçirdiğini doğruladı ancak şimdi "Büyük oranda iyileştiğini" iddia etti. Daily NK, kesin bir yargıda bulunmanın mümkün olmadığını çünkü haberin sadece tek bir kaynağa dayandığını ifade etti.

Daily NK başka bir haberinde Kim'in sağlığının son aylarda obezite, yoğun sigara kullanımı ve stres sebebiyle ciddi anlamda kötüleştiğini bildirmişti.

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in danışmanı, "Kim Jong-un hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor" dedi.

Geçen hafta sonu Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Kim'in bir fabrika açılışına katılırken görüntülerini paylaştı.
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