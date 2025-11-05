Güney Kore: Kuzey Kore Rusya'ya destek için 10 bin asker daha gönderdi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri desteğini artırdığını öne süren bu iddialar dünya kamuoyu ile paylaşıldı. İddialara göre Kuzey Kore, Rusya-Ukrayna sınırına yakın bölgelere ek askeri birlikler yolladı.





Güney Kore Parlamentosu Dışişleri Komitesi üyesi Lee Seong-gwan'ın aktardığı bilgilere göre, Eylül ayından bu yana 5 bin Kuzey Koreli inşaat askerinin Rusya'ya aşamalı olarak gönderildiği belirtiliyor. Bu birimlerin, Ukrayna saldırılarında hasar gören bölgelerin altyapısının yeniden inşasında kullanılmasının beklendiği ifade ediliyor. Ek asker sevkiyatı için personel seçimi ve eğitim çalışmalarının sürdüğü öne sürülüyor.





Bu iddialar, Batılı ülkelerin daha önce Kuzey Kore ile Rusya arasında askeri iş birliği yapıldığına dair yaptığı uyarılar bağlamında gündeme geldi. Bildirilen asker sayısının önceki raporlarda belirtilenlerden daha yüksek olması dikkat çekiyor. Söz konusu iddialar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil. Konuya ilişkin Rusya'dan henüz resmi açıklama yapılmadı.