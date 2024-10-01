Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kore, Kuzey Kore'nin sığınaklarını patlatabilecek füzesini tanıttı /01 Ekim 2024 11:21

Güney Kore, Kuzey Kore'nin sığınaklarını patlatabilecek füzesini tanıttı

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, 'Kuzey Kore rejimi, nükleer silahların kendilerini koruyacağı yanılgısından vazgeçmeli,' dedi.

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Güney Kore, Kuzey Kore'yi hedef alan en güçlü balistik füzesini ve diğer silahlarını büyük bir Silahlı Kuvvetler Günü töreni ile tanıtırken, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol da Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanmaya kalkışması halinde rejimin "ezici bir yanıtla" karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Güney Kore'nin Salı günü Kuzey Kore'ye yönelik gövde gösterisi ve uyarısı, kuzeydeki rakibinin kasım ayında yapılacak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri öncesinde uranyum zenginleştirme tesisini ifşa ederek ve füze denemeleri yaparak bölgesel düşmanlıkları arttırmasının ardından geldi.

Yoon Suk Yeol, başkent Seul yakınlarındaki bir askeri havaalanında toplanan binlerce askere, "Kuzey Kore nükleer silah kullanmaya kalkışırsa, ordumuzun ve (Güney Kore)-ABD ittifakının kararlı ve ezici yanıtıyla karşılaşacaktır," dedi. "O gün Kuzey Kore rejiminin sonu olacaktır."

Yoon, "Kuzey Kore rejimi, nükleer silahların kendilerini koruyacağı yanılgısından vazgeçmelidir," dedi.

Tören sırasında Güney Kore ordusu yaklaşık 340 askeri teçhizat ve silah sistemi sergiledi. Bunlar arasında, gözlemcilerin yaklaşık sekiz ton (7,257 kilo) konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiğini ve bu başlığın toprağın derinliklerine nüfuz ederek Kuzey Kore'deki yeraltı sığınaklarını yok edebileceğini söylediği en güçlü Hyunmoo-5 balistik füzesi de vardı. Güney Kore bu füzeyi ilk kez ifşa etmiş oldu.

ABD, Asyalı müttefikine olan güvenlik taahhüdünün açık bir göstergesi olarak tören sırasında uzun menzilli bir B-1B bombardıman uçağı uçurdu. Güney Kore de en gelişmiş savaş uçaklarından bazılarını havalandırdı.

Salı gününün ilerleyen saatlerinde Güney Kore, ordunun moralini yükseltme ve Kuzey Kore'nin olası saldırılarına karşı caydırıcılık kabiliyetini gösterme çabalarının bir parçası olarak başkent Seul sokaklarında askerleri ve silahlarıyla geçit töreni düzenleyecek.

Ayrıca salı günü Güney Kore, yetkililerin Güney Kore'nin konvansiyonel yeteneklerini ABD'nin nükleer silahlarıyla entegre ettiğini belirttiği stratejik komutanlığını başlattı. Güney Kore'nin nükleer silahı bulunmuyor.
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