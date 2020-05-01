Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kore milletvekilinden yeni Kim Jong-un iddiası /01 Mayıs 2020 23:14

Güney Kore milletvekilinden yeni Kim Jong-un iddiası

Bir süredir basın karşısına çıkmayan ve hayatını kaybettiği iddiaları gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili yeni bir iddia da Güney Kore milletvekili Ji Seong-ho'dan geldi.

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Güney Kore milletvekili Ji Seong-ho, bir süredir ölmüş olabileceği söylenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğünü öne sürdü. Ji, "Olasılığın yüzde 99 olduğunu söyleyebilirim" diyerek Pyongyang yönetiminin, Kim'in öldüğünü bu hafta sonu açıklayabileceğini de iddia etti.

Kuzey Kore’den 2006’da kaçarak Güney Kore’ye gelen ve 15 Nisan genel seçimlerinde milletvekili olan Ji Seong-ho, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un öldüğünden yüzde 99 emin olduğunu söyledi.

Yonhap ajansına konuşan Ji, Kim’in hafta sonu öldüğü konusunda bilgilendirildiğini iddia etti. Ji, kendisine gelen bilginden tamamen emin olmadığını belirterek, Kuzey Kore liderinin kız Kardeşi Kim Yo-jong’un büyük ihtimalle ülkenin yeni lideri olacağını sözlerine ekledi. Öte yandan Ji, bu bilgiyi nereden aldığına dair bir açıklama yapmadı.

İddialar nasıl başladı?

Tartışmalar ilk olarak CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in "hayati tehlikesi" olduğu iddiasını duyurmasıyla başladı.

Kuzey Kore devlet medyası 11 Nisan'da Kim'in bir Politbüro toplantısına katıldığını bildirdi. Ertesi gün gazetede Kim'in bir askeri tesisi ziyaretiyle ilgili haber yer aldı ancak teftişin hangi tarihte yapıldığı belirtilmedi. Kuzey Kore lideri, 15 Nisan'da dedesinin doğum günü kutlamalarına da katılmadı.

İzole edilmiş ülkenin içindeki muhbirlerden haber toplayan Güney Kore merkezli The Daily NK, Kim'in bir kalp ameliyatı geçirdiğini doğruladı ancak şimdi "Büyük oranda iyileştiğini" iddia etti. Daily NK, kesin bir yargıda bulunmanın mümkün olmadığını çünkü haberin sadece tek bir kaynağa dayandığını ifade etti.

Daily NK başka bir haberinde Kim'in sağlığının son aylarda obezite, yoğun sigara kullanımı ve stres sebebiyle ciddi anlamda kötüleştiğini bildirmişti.

Öte yandanGüney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in danışmanı, "Kim Jong-un hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor" dedi.
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