Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon hakkında 'derhal' gözaltı kararı

Kore Demokrat Partisi tarafından önerilen, vatana ihanet suçlarından şüphelenilenlerin hızlı bir şekilde tutuklanması çağrısında bulunan karar, bu gün Ulusal Meclis genel kurul toplantısında mevcut 288 kişiden 191'i lehte, 94'ü aleyhte ve 3 çekimser oyla kabul edildi.





Başlangıçta bu kararın orijinal taslağı, soruşturma kurumlarından eski Milli Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Kamu Yönetimi ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min, Ordu Genelkurmay Başkanı Park An'ın da aralarında bulunduğu toplam yedi kişinin hızlı bir şekilde gözaltına alınmasını talep ediyordu.





YOON SONRADAN EKLENDİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre muhalefetin öncülüğündeki perşembe günü yapılan bir komite toplantısında kabul edilmiş ve listede Kim, Park ve Yeo gibi sadece yedi yetkili yer almıştı. Demokrat Parti (DP) daha sonra genel kurulda değiştirilmiş bir önerge sunarak Yoon'u da ekledi.





Parlamentoya hitap eden DP Temsilcisi Park Sung-joon, Yoon'un Ulusal Meclisi “devirmeyi” amaçlayan bir “ayaklanma suçuna” liderlik etmekle suçlanarak listeye eklendiğini açıkladı.





Ulusal Meclis Salı günü, geçen hafta başarısızlıkla sonuçlanan sıkıyönetim ilanına ilişkin olarak Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a yöneltilen ayaklanma suçlamalarını soruşturmak üzere daimi bir özel danışman görevlendirilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.





Yoon, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Genelkurmay Başkanı General Park An-su ve sıkıyönetim ilanına karışan diğer yetkililer hakkında soruşturma açılmasını öngören tasarı 210-63 oyla ve 14 çekimser oyla meclisten geçmişti.





Başbakan Han Duck-soo, Karşı İstihbarat Komutanı Yeo In-hyung ve eski PPP taban lideri Choo Kyung-ho da soruşturmaya tabi olanlar listesine dahil edilmişti.