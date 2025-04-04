Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon mahkeme kararıyla görevden alındı /04 Nisan 2025 11:22

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon mahkeme kararıyla görevden alındı

Güney Kore'de sürpriz şekilde ilan ettiği sıkıyönetim sonrası parlamento tarafından azledilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Anayasa Mahkemesi kararıyla görevinden alındı. Yoon, Güney Korelilerden özür diledi.

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Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, geçen Aralık ayında sürpriz bir biçimde sıkıyönetim ilan ederek ülkedeki tüm kesimlerin tepkisini çeken ve parlamento tarafından azledilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevinden alınmasına hükmetti. Karar, oy birliğiyle alındı.

Mahkeme, Yoon'un söz konusu sıkıyönetim kararının bir uyarı niteliğinde olduğu yönündeki savunmasını reddetti.

DW Türkçe'nin haberine göre Anayasa Mahkemesi Başkanı Moon Hyung-bae, Yoon'un 3 Aralık'ta ilan ettiği sıkıyönetim ile devlet başkanlığı görevini ihlal ettiğini ve kararlarıyla anayasal yetkilerinin dışına çıktığını söyledi. Yoon'un davranışının "demokrasiye karşı ciddi bir tehdit" niteliğinde olduğunu kaydeden Moon, "Yoon, demokratik cumhuriyetin egemen üyeleri olan halkın güvenine ağır biçimde ihanet etmiştir" diye konuştu. Moon, parlamentoya karşı orduyu seferber etmenin ciddi bir yetki ihlali olduğuna kanaat getirdiklerini ifade etti.

Anayasa'ya göre, ülkede 60 gün içinde erken seçimlerin yapılması öngörülüyor. Devlet başkanlığı görevini seçimler yapılana kadar geçici olarak Başbakan Han Duck-soo yerine getirecek.

Yoon halktan özür diledi
Eski Devlet Başkanı Yoon, söz konusu kararın verilmesinden kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Güney Korelilerden özür diledi. Yoon, "Beklentilerinizi karşılamakta başarısız olduğum için gerçekten çok üzgünüm ve kalbim kırık" diye konuştu.

64 yaşındaki Yoon hakkında, kalkışma suçlamasıyla açılan bir dava da sürüyor. Söz konusu dava sonucunda Yoon'un idam veya müebbet hapis cezası alma ihtimali de bulunuyor.

Geri tepen sıkıyönetim ilanı
Güney Kore'de Yoon'un sürpriz bir biçimde ilan ettiği sıkıyönetim, tarihin en kısa süreli sıkıyönetim uygulamalarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Göreve 2022'de başlayan ve Nisan 2023'te yapılan parlamento seçimlerinde meclis çoğunluğunu kaybeden Yoon, bu tarihten itibaren mecliste kendi politikalarına destek bulamıyordu. Bunun üzerine Yoon, kameralar önünde "Kore Cumhuriyeti'ni (Güney Kore) Kuzey Koreli komünistlerden korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum" demişti. Ancak Yoon'un hamlesi hızlı bir biçimde geri tepmiş, muhalefetin çoğunluğa sahip olduğu meclis, ilanın ardından toplanarak cumhurbaşkanının kararını iptal etmişti. Yoon, kısa süre içerisinde kendi partisinin desteğini de kaybetmişti.

ABD'nin geleneksel müttefiklerinden ve Asya'nın dördüncü en büyük ekonomisi olan Güney Kore, ekonomik büyümesinin yavaşladığı şu dönemde, giderek daha korumacı bir politika izleyen Donald Trump yönetimi ile iş birliğini sürdürmenin yolunu arıyor.

Seul'deki Ewha Üniversitesi'nden Leif-Eric Easley, "Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle aldığı karar, büyük bir belirsizlik kaynağını ortadan kaldırmış oldu. Seul'deki yeni yönetimin Kuzey Kore'den gelen askeri tehditler, Çin'in diplomatik baskısı ve Trump'ın gümrük vergileriyle nasıl başa çıkacağını keşfetmesi gerektiği düşünüldüğünde, kararın alınmasında geç bile kalındı" değerlendirmesinde bulundu.
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