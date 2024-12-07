Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon’un azledilmesine ilişkin önerge sonuçlandı

Yoon’un görevden alınması önergesinin kabulü için meclis üye tam sayısının 3’te 2’sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyordu. Ulusal Meclis’teki 300 sandalyeden 192’sine sahip olan muhalefet bloku, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyordu.





Güney Kore’de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge, yeterli sayıya ulaşılamaması sebebiyle kabul edilmedi. Güney Kore ajansı Yonhap’ın haberine göre, Ulusal Meclis’te Yoon’un görevden alınmasına ilişkin önerge oylandı. Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, yeterli sayıya ulaşılamadığı için kabul edilmedi.





İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin çoğu oylamayı boykot ederken, yalnızca 3 PPP milletvekilinin önerge için oy kullandığı bildirildi.





Meclis, Yoon’un eşi Kim Keon-hee’ye ilişkin “yolsuzluk ve seçimlere müdahale” iddialarının soruşturulması için de oylama yaptı. Oylamada, önergenin kabul edilmesi için gereken 200 evet oyuna ulaşılamaması nedeniyle, söz konusu önerge reddedildi. Önergenin kabulü için 198 milletvekilinin “evet” oyu kullandığı belirtildi.







