Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'a yurtdışı çıkış yasağı getirildi /09 Aralık 2024 10:53

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'a yurtdışı çıkış yasağı getirildi

Güney Kore'de halkın protestoları ve vekillerin kararı reddeden önergesi üzerine sıkıyönetim ilanından geri adım atan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a yurtdışına seyahat yasağı getirildi.

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Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a yurtdışına seyahat yasağı getirildi.

'KANIT NİTELİĞİNDEKİ MATERYALİN GÜVENCEYE ALINMASI ÖNCELİKLİ'
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) yetkilisi Oh Dong-woon, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada soruşturmayı yürütenlere Yoon için seyahat yasağı getirilmesinin talep edilmesi talimatını verdiğini söyledi. Oh'un talimatının ardından Güney Kore Adalet Bakanlığı, Yoon hakkında seyahat yasağının çıkarıldığını duyurdu.

Yoon hakkındaki soruşturmadan sorumlu polis yetkilisi, kanıt niteliğindeki malzemelerin güvenceye alınmasının öncelikli olduğunu ve bu amaçla 'yurt dışına çıkma olasılığı da dahil' kapsamlı değerlendirme yapıldığını açıklamıştı. Reuters haber ajansı da Adalet Bakanlığı yetkilisinin Yoon'un yurtdışına çıkmasına yasak getirildiğini açıkladığını aktardı. 


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