Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisi'ne polis baskını /11 Aralık 2024 10:30

Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisi'ne polis baskını

Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmesi ve ardından parlamento kararıyla sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Polis, başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı Ofisi'ne baskın düzenledi.

SHABER3.COM

Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada polisin başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı Ofisi'ne baskın düzenlediği bildirildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinin yanı sıra Ulusal Polis ve Seul Metropol Polis merkezlerinde de aramalar yapılıyor. Baskınlar, Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in, parlamentonun sıkıyönetim konusunda soruşturma yetkisini kullanacağını açıklamasının ardından geldi.

Güney Kore Ulusal Meclisi, dün 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "derhal" gözaltına alınmasını içeren karar tasarısını kabul etmişti.

NE OLMUŞTU?
Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu. Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu. "Vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirildiği bildirilmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisi'ne polis baskını Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:51:43