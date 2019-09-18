Samanyolu Haber /Gündem / Güney Kore'de muhalefetten ilginç protesto /18 Eylül 2019 09:22

Güney Kore'de muhalefetten ilginç protesto

Güney Kore'de ana muhalefetteki Özgür Kore Partisi'nin lideri Hwang Kyo-ahn, ailesi yolsuzlukla suçlanan bir siyasetçinin geçen hafta Adalet Bakanı olarak atamasını protesto için, başkanlık sarayının önünde saçlarını kazıttı.

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Geçen hafta aynı partiden iki kadın milletvekili de karara tepki olarak saçlarını sıfıra vurdurtmuştu.

Tepkilerin odağındaki yeni Maliye Bakanı Cho Kuk, cumhurbaşkanının eski danışmanı ve emekli bir hukuk profesörü.

Ancak Bakan'ın eşi hakkında kızının üniversiteye girmesi ve burs alabilmesi için evrakta sahtecilik yaptığı suçlamasıyla dava açılmış durumda.

Skandalın ortaya çıkması, diğer üniversite öğrencileri arasında büyük öfkeye neden olmuştu 



Bakan'ın bir akrabası hakkında da yolsuzluk soruşturması yürütülüyor.

Cho, geçen hafta parlamentoda ataması onaylanırken "kızına sağlanan ayrıcalıklar yüzünden genç nesilden" özür dilemiş ve adalet sisteminde reform vaadinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ise ortada kanıtlanmış yasa dışı bir şeyin olmadığını öne sürerek "Sırf bazı iddialar yüzünden atamayı yapmamasının kötü bir emsal oluşturacağını" söylemişti.
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