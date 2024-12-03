Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Salı günü ülkedeki muhalefeti parlamentoyu kontrol etmekle, Kuzey Kore'ye sempati duymakla ve devlet karşıtı faaliyetlerle hükümeti felç etmekle suçlayarak sıkıyönetim ilan etti.



Duyuruyu televizyonda yapan Yoon, atılan adımın ülkenin anayasal düzeninin korunması açısından kritik olduğunu belirtti.



Yoon "Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden liberal bir Güney Kore'yi korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için... Olağanüstü sıkıyönetim ilan ediyorum" ifadesini kullandı.

