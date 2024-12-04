Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kore'de 'sıkıyönetim' sonrası savunma bakanı istifa ediyor /04 Aralık 2024 13:38

Güney Kore'de 'sıkıyönetim' sonrası savunma bakanı istifa ediyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün sıkıyönetim ilan edip saatler içinde geri çekmesi, ülkeyi siyasi bir krizin eşiğine getirdi. Vekiller ve halkın, Parlamentoya giren askerlere karşı mücadele verdiği kritik saatlerden sonra zafer kazanan muhalefet partileri, Yoon’un görevden alınması için parlamentoya yasa tasarısı sundu. Ülkenin Savunma Bakanı ise istifasını teklif etti.

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Güney Kore’de milletvekilleri, sürpriz bir şekilde sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü görevden almak için bir yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Yoon’un sıkıyönetim ilan edip saatler içinde kararını geri çekmesiyle patlak veren siyasi kriz sonrası geldi.

Olaylar, Asya’nın dördüncü büyük ekonomisi ve ABD'nin kilit müttefiklerinden biri olan Güney Kore’de derin bir siyasi kargaşaya yol açtı.

Savunma Bakanlığı, Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un Çarşamba günü Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un başarısız sıkıyönetimi üzerine istifa etmeyi teklif ettiğini açıkladı.
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