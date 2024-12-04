Güney Kore'de 'sıkıyönetim' sonrası savunma bakanı istifa ediyor

Güney Kore’de milletvekilleri, sürpriz bir şekilde sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü görevden almak için bir yasa tasarısını parlamentoya sundu.



Yoon’un sıkıyönetim ilan edip saatler içinde kararını geri çekmesiyle patlak veren siyasi kriz sonrası geldi.



Olaylar, Asya’nın dördüncü büyük ekonomisi ve ABD'nin kilit müttefiklerinden biri olan Güney Kore’de derin bir siyasi kargaşaya yol açtı.



Savunma Bakanlığı, Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un Çarşamba günü Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un başarısız sıkıyönetimi üzerine istifa etmeyi teklif ettiğini açıkladı.