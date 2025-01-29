Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kore'de yolcu uçağında korkutan yangın: 176 kişi tahliye edildi /29 Ocak 2025 01:59

Güney Kore'de yolcu uçağında korkutan yangın: 176 kişi tahliye edildi

Hong Kong’a gitmekte olan Air Busan uçağındaki 169 yolcu ve yedi mürettebat şişirilebilir kaydırak kullanılarak tahliye edildi.

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Euronews'te yer alan habere göre Güney Kore'deki bir havaalanında içinde 176 kişi bulunan yolcu uçağının kuyruğu kalkış öncesi alev aldı. Büyüyen yangın sonrası tüm yolcular ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Busan şehrinin güneydoğusunda bulunan Gimhae Uluslararası Havaalanı'ndan Hong Kong’a gitmekte olan Air Busan uçağındaki 169 yolcu ve yedi mürettebat şişirilebilir kaydırak kullanılarak tahliye edildi. Üç kişinin yaralandığı, ancak durumlarının ciddi olmadığı ifade edildi.

Aralık ayında Jeju Air’a ait bir yolcu uçağı, Güney Kore'nin güneyindeki Muan Uluslararası Havaalanı’nda düşmüş ve uçakta bulunan 181 kişiden sadece iki kişi sağ kurtulmuştu.

Boeing 737-800 tipi uçak, 29 Aralık’ta iniş takımları açılmayınca pistten kayarak beton bir yapıya çarpmış ve alev almıştı. Bangkok’tan dönen uçakta tüm yolcuların Güney Koreli olduğu, sadece iki Tayland vatandaşı olduğu belirtilmişti.
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