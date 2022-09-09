Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kore'den kuzeye 'nükleer' mesaj /09 Eylül 2022 22:37

Güney Kore'den kuzeye 'nükleer' mesaj

Asya'nın sıcak bölgelerinden olan bölgede, Kuzey ve Güney Kore arasındaki 'nükleer' silah gerilimi sürüyor.

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Nükleer silah kapasitesiyle son dönemde dünyanın önde gelen gündem maddelerinden birisi olan Kuzey Kore'nin bu silahlardan arındırılması konusunda Güney Kore yönetiminden yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un, ülkesinin nükleer silahlarından vazgeçmeme konusundaki kararlılığını açıkça duyurmasının ardından, Güney Kore harekete geçti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Pyongyang'ın nükleer tehdidini kontrol altına alma politikasına bağlı kalmaya ve diyalog yoluyla Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye devam etmesi durumunda "Seul- Washington ittifakının daha da güçleneceği" vurgulandı.

Açıklamada, "Kuzey Kore'nin kendisi ise yalnızca kendi güvenliğini tehlikeye atacak ve kendisini uluslararası toplumdan daha fazla izole ederek Kore halkının karşı karşıya kaldığı ekonomik zorlukları daha da kötüleştirecek" ifadelerine yer verildi.
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