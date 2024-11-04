Güney Kore'den Ukrayna'ya silah yardımına yeşil ışık

Güney Kore, şimdiye kadar Ukrayna’ya doğrudan sadece insani yardımda bulunmuş; bunun dışından NATO üyelerine silah tedarik ederek Ukrayna’ya silah yardımlarında dolaylı bir rol oynamıştı. Ancak Güney Kore, şimdiye kadar izlediği yolun dışına çıkarak, Ukrayna'ya doğrudan silah tedarik edebileceğini açıkladı.





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta yaptığı açıklamada, Moskova'nın yaklaşık üç yıldır devam eden savaşta asker gücünü arttırmak için Rusya'da 10 bin kadar Kuzey Kore askerinin eğitim gördüğünü belirterek, Ukrayna ve Güney Kore istihbaratının daha önce yaptığı açıklamaları doğruladı. Analistlere göre, Güney Kore için Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu iş birliği, Kuzey Kore'nin Rusya'dan tazminat olarak nükleer teknoloji alabileceği korkusunu artırdı.Öte yandan, Kuzey Kore geçen hafta 86 dakikalık rekor bir uçuş süresi kaydeden Hwasong-19 adlı yeni bir katı yakıtlı kıtalararası balistik füze denemesi yaptı.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın yanında yer alması halinde, Kiev'e potansiyel silah tedariki de dahil olmak üzere karşılık verme sözü verdi. Yoon, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile geçen hafta düzenlediği ortak basın toplantısında, ''Kuzey Kore, Rusya-Kuzey Kore iş birliğinin bir parçası olarak Ukrayna savaşına özel kuvvetler gönderirse, Ukrayna'yı aşamalı olarak destekleyeceğiz ve ayrıca Kore Yarımadası'nda güvenlik için gerekli önlemleri gözden geçirip uygulayacağız” dedi.Uzmanlara göre, Güney Kore'nin böyle bir hamlesi aynı zamanda, barışçıl kullanımlar dışında çatışma bölgelerine ölümcül silahlar göndermesini yasaklayan Dış Ticaret Yasası'nda da revizyon yapılmasını gerektirecek.Güney Kore Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Son Key-young, konuya ilişkin, “On yıllardır doğrudan savaşa girmeden göreceli istikrarı sağlayabilmiş bir ülke olarak, bir savaşa girmek toplumumuzun eğilimlerine ve hükümetin politikalarına aykırıdır. Aykırı bir örnek olan Vietnam Savaşı'na baktığımızda bile Güney Kore'nin önemli miktarda asker göndermesinin tek nedeni, Güney Kore'deki ABD güçlerinin üslerinden ayrılmasını istemememizdi” ifadelerini kullandı.