Samanyolu Haber /Gündem / Güney Koreli dev Teknoloji üreticisi LG’den Koç’a patent davası /25 Eylül 2019 08:54

Güney Koreli dev Teknoloji üreticisi LG’den Koç’a patent davası

Teknoloji şirketi LG buzdolaplarındaki buz yapma teknolojisinde patent ihlali olduğu iddiasında bulunarak Koç Grubu'nun şirketleri Arçelik, Beko ve Grundig'e Almanya'da dava açtı.

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Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre Güney Koreli LG, Koç Grubu'nun şirketlerine Almanya'da patent ihlali davası açtı.

Şirket buzdolaplarındaki buz yapma teknolojisi hakkında patentlerinin ihlal edildiğini iddia ediyor.

DAVA MÜNİH BÖLGE MAHKEMESİ'NDE

İhlal davası açılan şirketler arasında Arçelik, Beko'nun Almanya'da bulunan şirketi Beko Deutschland GmbH ve Grundig bulunuyor. Dava Münih Bölge mahkemesinde görülecek.

LG'den yapılan açıklamada şirketin buzdolaplarındaki buz yapma teknolojisinin söz konusu firmaların Avrupa'da sattığı buzdolaplarında kullanıldığı iddia ediliyor.

LG buz yapma teknolojisinin içinde 400 patent bulunduğunu söylüyor.

LG'nin Fikri Mülkiyet Merkezi Başkan Yardımcısı Jeon Saeng-gyu fikri mülkiyet haklarını korumak istediklerini söyledi.

TÜRKİYE'DE ORTAK KLİMA ÜRETİYORLAR

Güney Koreli LG firması ile Koç Grubu Türkiye'de ortak yatırımları var. Arçelik ve Beko, LG ile klima üretiyor.
 
Arçelik-LG’nin fabrikası, toplamda 1,5 milyon adet ev tipi klima üretim kapasitesine sahip. Fabrika, Türkiye, Yakın Doğu ve Avrupa’nın en büyük klima üretim tesisi konumunda bulunuyor. 
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