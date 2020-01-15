Samanyolu Haber /Ekonomi / Güney Koreli otomotiv devi Türkiye'de üretime ara veriyor /15 Ocak 2020 11:19

Güney Koreli otomotiv devi Türkiye'de üretime ara veriyor

Ekonomik kriz hükümetin 'iyileşme' iddialarına rağmen etkisini artırarak sürüyor. Geçtiğimiz aylarda üretime ara veren otobüs üreticisi TEMSA, konkordato ilan etmişti.

SHABER3.COM


Türkiye'de üretim yapan Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'den de benzer bir karar geldi. Güney Koreli şirket, üretimi durduruyor. Şirkete bağlı iki kuruluş da geçici olarak kapatılacak.

Dünya'dan Kerim Ülker, dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Hyundai'nin Kocaeli’deki tesisinde üretimi bir ay askıya alacağını yazdı.

Üretime ara verileceğini Güney Kore basını duyurdu. Güney Kore basını, Hyundai’nin Kocaeli’ndeki tesisinde üretimi bir ay askıya alacağını yazdı. Güney Kore’de yayın yapan Business Korea’da yer alan bilgilere göre Hyundai Assan, 20 Ocak-6 Şubat ve 30 Mart-13 Nisan tarihleri arasında üretimi durduracak.

Koreli medya kuruluşları ayrıca Güney Koreli şirkete bağlı Hyundai Mobis ve Hyundai Glovis gibi bağlı kuruluşları da geçici olarak kapatılacağını yazdı.

Kore basını Hyundai Türkiye’nin Ankara’dan kısa çalışma ödeneği talep ettiğini, bu kapsamda fabrika çalışanları önümüzdeki aylarda iki bölüm halinde yani 15 gün çalışıp 15 gün çalışmayacak. İşçilerin çalışmadıkları günlerdeki ücretlerin yüzde 80’ini devlet ödeyecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Güney Koreli otomotiv devi Türkiye'de üretime ara veriyor Sonraki Haber >>

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Kaza kaçınılmaz oldu

Kaza kaçınılmaz oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:13:17