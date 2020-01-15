Güney Koreli otomotiv devi Türkiye'de üretime ara veriyor





Türkiye'de üretim yapan Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'den de benzer bir karar geldi. Güney Koreli şirket, üretimi durduruyor. Şirkete bağlı iki kuruluş da geçici olarak kapatılacak.





Dünya'dan Kerim Ülker, dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Hyundai'nin Kocaeli’deki tesisinde üretimi bir ay askıya alacağını yazdı.





Üretime ara verileceğini Güney Kore basını duyurdu. Güney Kore basını, Hyundai’nin Kocaeli’ndeki tesisinde üretimi bir ay askıya alacağını yazdı. Güney Kore’de yayın yapan Business Korea’da yer alan bilgilere göre Hyundai Assan, 20 Ocak-6 Şubat ve 30 Mart-13 Nisan tarihleri arasında üretimi durduracak.





Koreli medya kuruluşları ayrıca Güney Koreli şirkete bağlı Hyundai Mobis ve Hyundai Glovis gibi bağlı kuruluşları da geçici olarak kapatılacağını yazdı.





Kore basını Hyundai Türkiye’nin Ankara’dan kısa çalışma ödeneği talep ettiğini, bu kapsamda fabrika çalışanları önümüzdeki aylarda iki bölüm halinde yani 15 gün çalışıp 15 gün çalışmayacak. İşçilerin çalışmadıkları günlerdeki ücretlerin yüzde 80’ini devlet ödeyecek.