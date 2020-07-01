Samanyolu Haber /Gündem / Güney Kutbu dünyanın geri kalanından üç kat daha hızlı ısınıyor /01 Temmuz 2020 11:04

Güney Kutbu dünyanın geri kalanından üç kat daha hızlı ısınıyor

Güney Kutbu, son 30 yıldır küresel ortalamanın üç katından daha hızlı ısınıyor.

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Ohio Üniversitesi’nde çalışan meteoroloji profesörü Ryan Fogt’un önderliğinde yürütülen bir araştırmaya göre Güney Kutbu, son 30 yıldır küresel ortalamanın üç katından daha hızlı ısınıyor.

Dün Nature Climate Change bülteninde yayınlanan bulgulara göre bu ısınma gidişatı, çoğunlukla doğal tropik iklim değişkenliğinden kaynaklanıyor ve muhtemelen sera gazlarındaki artışlarla da şiddetleniyor.

Antartika iklimi, güçlü bölgesel zıtlıklarla birlikte yıl boyunca en geniş sıcaklık aralıklarından birini ve gezegen üzerindeki en büyük sıcaklık eğilimlerinden bazılarını sergiliyor. Batı Antartika’nın ve Antartika Yarımadası’nın büyük kısmı, 20’nci yüzyılın sonlarında sıcaklık artışı yaşadı ve buzul katmanlarının incelmesine şahit oldu. Bunun aksine Güney Kutbu (iç kıtanın uzak kısmında ve yüksek rakımda yer alıyor) 1980’lere dek soğumuş ve o zamandan beri de oldukça ısınmıştı. Bu gidişatlar, doğal ve insan kaynaklı iklim değişikliğiyle etkilendi fakat her bir etmenin tekil katkısı pek iyi anlaşılmamıştı.
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