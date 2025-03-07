Güney Sudan'da BM helikopterine saldırı: Çok sayıda asker öldü





BM ÖZEL TEMSİLCİSİ: SAVAŞ SUÇU

Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan Misyonu (UNMISS), Güney Sudan'ın kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletindeki Nasir şehrinde tahliye işlemi yürüten bir BM helikopterinin açılan ateş sonucu düştüğünü, 1 BM personelinin öldüğünü, 2 personelin yaralandığını ve bazı Güney Sudanlı askerlerin de öldüğünü duyurdu.UNMISS'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yukarı Nil eyaletindeki Nasir'de tahliye işlemi yürüten bir BM helikopteri, bugün ateş altına alındı, bunun sonucunda 1 mürettebat üyesi öldü ve 2 kişi de ağır yaralandı" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Güney Sudan Halk Savunma Kuvvetleri'nin (SSPDF) bir general de dahil olmak üzere birkaç üyesinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.Ayrıca tahliyenin, UNMISS'in Nasir'deki şiddeti önleme ve SSPDF ile "silahlı gençler" arasında "önemli kayıplara ve sivillerin yerinden edilmesine neden olan son çatışmaların ardından siyasi gerginliği azaltma çabalarının bir parçası" olduğu belirtildi.BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve UNMISS Başkanı Nicholas Haysom, "UNMISS personeline yapılan saldırı iğrençtir ve uluslararası hukuka göre bir savaş suçu teşkil edebilir" dedi.Çıkarmaya çalıştıkları kişilerin öldürülmesinden de üzüntü duyduklarını belirten Haysom, sorumluları belirlemek ve hesap vermelerini sağlamak için bir soruşturma yapılmasını talep etti.Açıklamada, misyonun, tüm aktörleri daha fazla şiddetten kaçınmaya ve ülke liderlerini diyalog yoluyla gerginlikleri çözmek ve Nasir'deki ve daha genel olarak güvenlik durumunun kötüleşmemesini sağlamak için acilen müdahale etmeye çağırdığı aktarıldı.Güney Sudan, 2011 yılında yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı. Ülke, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları ara sıra yaşanıyor.Son günlerde çoğunluğu Machar'ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan "Beyaz Ordu" adlı milis güç, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirdi.Bunun üzerine Machar'ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketinden-Muhalefet (SPLM-IO) birkaç general ve bakan gözaltına alındı.