Güneydoğu gazisine kan donduran işkence: Biz size Persler büyük millet demedik mi?





PKK ile girdiği çatışmada yaralanan ve vücudunda 2 mermi izi ve 260 dikiş bulunan Kurmay Yarbay Şahin Karatekin, 15 Temmuz’dan sonra gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkenceleri tek tek kayıtlara geçirdi. Nordic Monitor tarafından yayınlanan ifadeler, insanın kanını donduruyor…





18 Temmuz günü Merkez Komutanlığı tarafından hakkında herhangi bir gözaltı kararı olmadığı tebliğ edilen Kurmay Yarbay Karatekin, 20 temmuz günü, bu kez aralarında generallerin de olduğu bir minibüsle gönderildiği Ankara Terörle Şube Müdürlüğü’nde gözaltına alındı.





Karatekin gördüğü işkenceleri, yaşadığı olayları şöyle anlattı;





Oradaki sivil polis memurlarınca eşya gibi araçtan aşağıya atıldık. Yerden kaldırılarak yüzlerimiz oradaki istinat duvarına döndürüldü ve ellerimiz arkadan sıkıca kelepçelendi. Orada görev yapan polislerce uzunca bir süre sinkaflı küfürler eşliğinde coplarla dövüldük









“KARILARINIZ BİZE HELAL”





Copla dayak yerken polislerce en kutsal değerlerimize ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler ediliyor, aile bireylerimize yüce mahkemenizin huzurunda ifade etmekten utanç duyacağım sinkaflı sözler ediliyordu.





Mesela, “Senin karını, senin kızını şöyle yapacağız…” gibi.





Benim kızım 15 yaşında. Küçük kızım da 2 yaşında. Bir şey de yapamıyorsunuz, eliniz arkanızdan bağlı. Düşünün artık olduğunuz durumu.





AKINCILAR’I BOMBALATAN GENERALE İŞKENCE





Hani ben önemli değilim. Ama yanımda mesela (Hüseyin) Demirarslan General vardı. O mesela zaten bayıldı orada. Artık en son şey dedik, ‘bu Akıncı Üssü’nü vurduran korgeneral’, oradan birisi de alıp revire götürdü.





“Guantanamo’ya hoşgeldiniz” diyerek yüzümüzü duvara dönük şekilde ellerimiz arkadan kelepçeli. Öyle ki, ellerimiz kelepçenin sıkılmasından dolayı bileklerimiz kanamaya başladı. Yüzüstü çöktürülüp yaklaşık 800 kişinin önünde dövülmeye devam ediliyorduk.





Spor salonunun içindeki kondisyon salonuna girdiğimizde kafalarımız duvara monteli aynalara vuruldu. Yere düştüğümüzde her yerimiz tekmelenerek dövülmeye devam edildik. Sivil doktor, hemşire ve memurların gözleri önünde oluyordu. Fakat kimse müdahale etmiyordu.





Benim vücudumda 260 tane dikiş var. Yani şuradan ve sırtımın ortasına kadar benim problemli. Şuradan 2 tane mermi yaram var. 1 tanesi biksi. Bir de sırtımdan çıkışlı bir delik var. Şimdi onunla ilgili de bir şey yaptılar, size arz edeceğim.





Vücudumdaki mermi ve ameliyat izlerini gören polisler, “bu ne lan” diye sorunca; Güneydoğu gazisi olduğumu söyledim. Ben böyle söyleyince, sinkaflı cümleler sarf ederek bir tane polis memuru, “bizim için mi gazi oldun lan şerefsiz” diyerek dövmeye devam etti.





“BİZ SİZE PERSLER BÜYÜK MİLLET DEMEDİK Mİ?”





Bir tane polis memuru sırtımıza vurmaya başladı. Benim bu mermi çıkış yerlerine özellikle vuruyordu. Adamın söylediği şey şu, “Biz size söylemedik mi, Persler büyük millet” dedi. Yemin ediyorum böyle söyledi…





Salih Ulusoy General’e de, “Senin memleketin ne lan” dedi. O da, “Erzurum Azaplıyım” dedi. “Sen Ermenisin lan” dedi, ona da. Ondan sonra gittik. Yani öyle sopa yemeye devam ettik başkanım.









KADIN POLİSLERDEN İŞKENCE





Geceleyin alkol kokan memurlara, kadın memurlar da dahil oldu. Sinkaflı küfürlerle bizleri sürekli açık olan yüksek voltajlı projektörler altında uyumaya çalışırken gelip eklem yerlerimize ayakkabılarıyla vurup darp ediyorlardı.





Mesela gece 2 gibi hatırlıyorum. Böyle yani yerde yatarken bir tane polis bayan memur geldi. Başkanım yani siz ayakkabının topuğuyla mesela bu kuyruk sokumunun olduğu yere vurmaya başladı. Beni herhalde pilot zannetmişler.





DAYAKLA İFADE İMZALATTILAR





Önüne imzalaması için konan ifadeyi kalemle çizmeye başlayınca darp edilmeye tekrar başlandığını belirten Kurmay Yarbay “Ne yapıyorsun lan onun bunun çocuğu. İfadeni mahkemede değiştirirsin” diyerek imzalamaya zorlandığını mahkemede anlattı.





Birçok kez muayene için doktorların karşısına çıkarılmalarına rağmen, doktorların işkenceleri kayda geçirmedikleri ve “Şikayeti yok” şeklinde rapor yazdıkları da mahkeme belgeleri arasında yer aldı.





Akıncı Üssü Davası’nda müebbet hapis cezasına çarptırılan Güneydoğu gazisi Kurmay Yarbay Karatekin gözaltı sonrası çıkarıldığı mahkemede ifade vermesine izin verilmediğini de kayıtlara geçirdi.