Samanyolu Haber /Dünya / Günler sonra ortaya çıkan Hamaney: 'İran, ABD'ye sert bir tokat attı' /26 Haziran 2025 14:27

Günler sonra ortaya çıkan Hamaney: 'İran, ABD'ye sert bir tokat attı'

İran-İsrail ateşkesinin ardından dini lider Ayetullah Hamaney ilk kez konuştu. Hamaney, "ABD, siyonist rejimin tamamen yok olacağını düşündüğü için doğrudan savaşa girdi. Ama bu savaştan hiçbir kazanım elde edemedi. Bu cephede de İslami Cumhuriyet kazandı ve Amerika’ya sert bir tokat attı" dedi.

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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran ile İsrail arasında yapılan ateşkese ilişkin günler sonra konuştu. Hamaney, İsrail'in saldırılarıyla başlayıp ABD'nin de dahil olduğu çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’e karşı bir zafer kazandıklarını aktaran Hamaney, “Siyonist rejim (İsrail), İran İslam Cumhuriyeti'nin darbeleriyle neredeyse çöküyordu ve yıkılıyordu” dedi.

'ABD HİÇBİR ŞEY KAZANAMADI'
ABD için sert ifadeler kullanan Hamaney, “Amerikan rejimi, girmezse, Siyonist rejimin tamamen yok edileceğini hissettiği için doğrudan bir savaşa girdi. Onu kurtarmak için girdi ancak bu savaştan hiçbir şey kazanmadı” şeklinde konuştu.

'SAVAŞI İRAN KAZANDI'
ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine saldırdığını aktaran Hamaney, uluslararası mahkemelerde bunun hesabının sorulacağını ancak ABD'nin bir şey elde edemediğini vurguladı. Hamaney, İran’ın kazandığını belirterek, “İslam Cumhuriyeti kazandı ve karşılığında Amerika'ya ağır bir tokat attı. Amerika’nın önemli El-Udeyd Üssüne saldırdı bu küçük bir olay değil, büyük bir şey” ifadelerini kulandı.

Hamaney ayrıca kendilerine yapılacak her saldırıya karşılık ABD üslerini defalarca hedef alarak karşılık vereceklerini söyledi.
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