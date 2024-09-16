Günler sonra ortaya çıkan videoda Narin'in annesinden dikkat çeken sözler

Yüksel Güran bu ifadeleri, Tunceli'de kaybolan ve 4,5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku’ya sarılarak söylediği görüldü.





Diyarbakır’da kayıp olarak aranmaya başlamasından 19 gün sonra, cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, anne Yüksel Güran’ın arama çalışmalarının 3. gününde çekilen bir videosu ortaya çıktı.Görüntülerde ağıt yakan anne Yüksel Güran’ın kullandığı "Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" ifadeleri dikkat çekti.Cinayet soruşturmasına ilişkin birçoğu aileden olmak üzere toplamda 11 kişi tutuklanırken, tutuklular arasında Narin’in annesi Yüksel Güran da bulunuyordu. Yüksel Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.