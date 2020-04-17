Günlerce konuşulan 'Luppo'lu fotoğrafın sahibi ortaya çıktı

Fotoğraftaki kişiye ulaşan Şölen Yönetimi, Marketing Türkiye’ye yaptığı açıklamada, sosyal medyayı sallayan Luppo severin aslında iddia edildiği gibi işsiz olmadığını, kendisinin bir iş yeri sahibi olduğunu açıkladı.





Kampanya başlatılmıştı







Change.org’da bir hesap açılarak, söz konusu vatandaşın işsiz olduğu vurgulanıp bir kampanya başlatıldı. Kampanyada, Luppo paketiyle markaya ve satışlara olağanüstü katma değer oluşturduğu iddia edilen kişinin Şölen tarafından işe alınması yönünde bir çağrıda bulunuldu. Şölen Yönetimi ise, sosyal medyadan yapılan çağrılara karşı bir adım attı.

Bu kare yasağın başladığı akşam çekilmiş, sosyal medyada gündem olmuştu



Fotoğraftaki kişiye ulaşan Şölen Yönetimi, Marketing Türkiye’ye yaptığı açıklamada, sosyal medyayı sallayan 'Luppo severin' aslında iddia edildiği gibi işsiz olmadığını, kendisinin bir iş yeri sahibi olduğunu açıkladı.





'Satışlar 5 kat arttı' iddiası





Yine sosyal medyada yer alan iddialardan biri de Luppo satışlarının 5 kat arttığı yönündeydi.





Marketing Türkiye’nin ulaştığı şirket yöneticileri Luppo’nun üretim kapasitesinin belli olduğunu, üretim hatlarının zaten tam kapasiteyle çalıştığını, en fazla yüzde 20’lik bir artış yapılabileceğini, dolayısıyla bu söylentinin de doğru olmadığını belirtti.