Samanyolu Haber /Gündem / Günlerce konuşulan 'Luppo'lu fotoğrafın sahibi ortaya çıktı /17 Nisan 2020 14:33

Günlerce konuşulan 'Luppo'lu fotoğrafın sahibi ortaya çıktı

Geçen hafta Cuma günü aniden ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra, vatandaşlar ev ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere marketlere akın etmiş, fırınları doldurmuştu. Bu kalabalığın arasında elinde Luppo paketiyle ödeme sırası bekleyen bir adamın fotoğrafı ise sosyal medyada çok konuşulmuştu. Luppo'yu üreten şirket bu kişiye ulaştı.

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Fotoğraftaki kişiye ulaşan Şölen Yönetimi, Marketing Türkiye’ye yaptığı açıklamada, sosyal medyayı sallayan Luppo severin aslında iddia edildiği gibi işsiz olmadığını, kendisinin bir iş yeri sahibi olduğunu açıkladı.

Kampanya başlatılmıştı

Change.org’da bir hesap açılarak, söz konusu vatandaşın işsiz olduğu vurgulanıp bir kampanya başlatıldı. Kampanyada, Luppo paketiyle markaya ve satışlara olağanüstü katma değer oluşturduğu iddia edilen kişinin Şölen tarafından işe alınması yönünde bir çağrıda bulunuldu. Şölen Yönetimi ise, sosyal medyadan yapılan çağrılara karşı bir adım attı.
Bu kare yasağın başladığı akşam çekilmiş, sosyal medyada gündem olmuştu

Fotoğraftaki kişiye ulaşan Şölen Yönetimi, Marketing Türkiye’ye yaptığı açıklamada, sosyal medyayı sallayan 'Luppo severin' aslında iddia edildiği gibi işsiz olmadığını, kendisinin bir iş yeri sahibi olduğunu açıkladı.

'Satışlar 5 kat arttı' iddiası 

Yine sosyal medyada yer alan iddialardan biri de Luppo satışlarının 5 kat arttığı yönündeydi.

Marketing Türkiye’nin ulaştığı şirket yöneticileri Luppo’nun üretim kapasitesinin belli olduğunu, üretim hatlarının zaten tam kapasiteyle çalıştığını, en fazla yüzde 20’lik bir artış yapılabileceğini, dolayısıyla bu söylentinin de doğru olmadığını belirtti.
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