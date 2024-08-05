Günlerden 'Gökhan Açıkkollu': Simge ismin vefatının üzerinden 8 yıl geçti

İŞKENCELERE 13 GÜN DAYANABİLDİ

Bold'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan Açıkkollu gördüğü ağır işkencelere 13 gün dayanabilmişti. Açıkkollu, ölen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın teklifiyle ‘hainler mezarlığına’ gömülmek istenmiş, Mehmet Görmez’in başkanı olduğu Diyanet İşleri’ne bağlı imamlar Açıkkollu’nun cenaze namazını kıldırmamıştı.





Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucu üyesi Prof. Şebnem Korur Fincancı, muayene belgelerine dayanarak hazırladığı raporda, Açıkkollu’nun işkence sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

SUÇSUZLUĞU ORTAYA ÇIKTI, GÖREVE İADE EDİLDİ

Öğretmen Açıkkollu’nun, 1,5 yıl sonra suçsuz olduğuna karar verilerek görevine iade kararı alındı. 7 Şubat 2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı’nın E.2561776 sayılı öğretmen Açıkkollu’nun göreve iade kararının, okul müdürü tarafından yine meslekten ihraç edilmiş olan Gökhan öğretmenin eşine tebliğ edildiği öğrenildi. Gökhan Açıkkollu’ya iadeyi itibar, hayatını kaybettikten 1,5 yıl sonra ‘pardon’ denilerek verilmiş oldu.

BM DE HAK İHLALİ KARARI VERDİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi, Gökhan Açıkkollu’nun gözaltına alınması sebebiyle de özgürlük ve güvenlik hakkının ihlaline karar verdi. Bu kararla Açıkkollu’nun haksız ve keyfi şekilde gözaltına alındığı, işkence ve kötü muamele sonucu yaşamını yitirdiği ve ölümüyle ilgili etkin bir soruşturma yapılmadığı BM tarafından tescillenmiş oldu.

Öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun ölüm yıldönümü nedeniyle eşi Tülay Açıkkollu ve Tenkil Müzesi de birer paylaşım yaptı.









15 Temmuz’dan bir kaç gün sonra ihbar üzerine gözaltına alınan ve ağır işkence altında hayatını kaybeden öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun vefatının üzerinden 8 yıl geçti.