Günlerdir Türkiye'nin içini yakan alevler söndürüldü

Kundaklama sonucu başladığı belirtilen ve 4 gündür devam eden Marmaris'teki orman yangınının kontrol altına alındığı belirtildi.



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “21 Haziran Salı günü saat 20.00’de başlayan ve 4 gün boyunca yüreğimizi yakan, binlerce hektar ormanımızı ve yaban hayatını yok eden yangın; resmi açıklamalara göre nihayet söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı” açıklamasını yaptı.Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabından 4 günün sonunda Marmaris’teki yangın ile ilgili bilgi verdi.21 Haziran Salı günü saat 20.00’de başlayan ve 4 gün boyunca yüreğimizi yakan, binlerce hektar ormanımızı ve yaban hayatını yok eden yangın; resmi açıklamalara göre nihayet söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı. Öncelikle yangının söndürülmesinde canını hiçe sayarak alevlerin içine dalan, gece gündüz demeden mücadele eden tüm ekiplere; belediye çalışanlarımıza ve bu süreçte yüreği bizimle atan herkese teşekkür ederim. Şimdi Marmaris olarak yeniden ayağa kalkacağız ve bir kez daha hep birlikte yaralarımızı saracağız. Hepimize çok büyük geçmiş olsun.