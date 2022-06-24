Samanyolu Haber /Gündem / Günlerdir Türkiye'nin içini yakan alevler söndürüldü /24 Haziran 2022 22:59

Günlerdir Türkiye'nin içini yakan alevler söndürüldü

Marmaris'te kundaklama sonucu çıktığı belirtilen ve 4 gündür devam eden orman yangının söndürüldüğü belirtildi.

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Kundaklama sonucu başladığı belirtilen ve 4 gündür devam eden Marmaris'teki orman yangınının kontrol altına alındığı belirtildi.
cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “21 Haziran Salı günü saat 20.00’de başlayan ve 4 gün boyunca yüreğimizi yakan, binlerce hektar ormanımızı ve yaban hayatını yok eden yangın; resmi açıklamalara göre nihayet söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı” açıklamasını yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabından 4 günün sonunda Marmaris’teki yangın ile ilgili bilgi verdi.

Oktay, şu açıklamaları yaptı:

21 Haziran Salı günü saat 20.00’de başlayan ve 4 gün boyunca yüreğimizi yakan, binlerce hektar ormanımızı ve yaban hayatını yok eden yangın; resmi açıklamalara göre nihayet söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı. Öncelikle yangının söndürülmesinde canını hiçe sayarak alevlerin içine dalan, gece gündüz demeden mücadele eden tüm ekiplere; belediye çalışanlarımıza ve bu süreçte yüreği bizimle atan herkese teşekkür ederim. Şimdi Marmaris olarak yeniden ayağa kalkacağız ve bir kez daha hep birlikte yaralarımızı saracağız. Hepimize çok büyük geçmiş olsun.
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