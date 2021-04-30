Samanyolu Haber /Sağlık / Günlük Covid-19 ölümlerinde rekor kırıldı /30 Nisan 2021 19:56

Günlük Covid-19 ölümlerinde rekor kırıldı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 673 hastayla birlikte 31 bin 891 yeni vaka tespit edilirken 394 kişi hayatını kaybetti.

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En yüksek can kaybının yaşandığı ve 362 kişinin hayatını kaybettiği 21 Nisan'ın ardından bugün can kaybında rekor kırıldı.Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 30 Nisan Cuma gününün verilerine göre 265 bin 287 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 47 milyon 261 bin 999’a ulaştı.

VAKA SAYISI 32 BİNİN ALTINDA

Bugün semptom gösteren 2 bin 673 hastayla birlikte 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591’e çıktı.Can kaybı da 394 artarak 40 bin 131’e yükseldi. En yüksek can kaybının yaşandığı ve 362 kişinin hayatını kaybettiği 21 Nisan’ın ardından bugün can kaybında rekor kırıldı.

Son 24 saatte 68 bin 183 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897’ye ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.4, ağır hasta sayısı 3 bin 534 oldu.

DÜN 339 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Nisan verilerine göre, semptom gösteren 2 bin 715 hastayla birlikte 37 bin 674 yeni vaka tespit edilmişti. Bir günde 278 bin 108 test yapılırken, 339 kişi hayatını kaybetmiş ve 43 bin 253 kişi iyileşmişti.

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