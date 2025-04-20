Samanyolu Haber /Gündem / Günlük harcamaları 2.686 asgari ücret /20 Nisan 2025 10:08

Günlük harcamaları 2.686 asgari ücret

Türkiye'nin en yoksul ve enflasyonunun en yüksek zamanlarını yaşadığı günlerde Beştepe Sarayı ve İletişim Başkanlığı'nın günlük harcamaları 59 milyon liraya kadar çıktı. Bu tutar günde 2.686, saatte 120 asgari ücrete tekabül ediyor.

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Alım gücünün son yılların en düşük seviyesine gelmesi, en büyük para birimi olan 200 lira ile artık sadece 1 kilo fasulye alındığı bugünlerde Beştepe Sarayı'nın harcamaları dikkat çekmeye devam ediyor. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Beştepe Sarayı'nın sadece bu yılın ilk 3 ayındaki harcamalarının tutarı 3.63 milyar lira.

Bununla beraber aynı zaman diliminde İletişim Başkanlığı'nın harcaması 1.57 milyar dolar. Konu hakkında görüşlerine başvurulan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Cumhurbaşkanlığı, 2025’in ilk 3 ayında toplam 3.63 milyar TL, İletişim Başkanlığı ise ilk 3 ayda 1.57 milyar TL harcadı. Bu harcamalar ortalama olarak günde 59 milyon TL’yi, saatte 2.50 milyon TL’yi ve dakikada 44 bin TL’yi buluyor. Bu miktarlar, saatte 120 asgari ücret, dakikada ise 2 asgari ücret ediyor. Millet kuru ekmeğe mahkum ama Saray her gün 59 milyon lira harcıyor" ifadelerini kullandı.

BİR GÜNDE 2 BİN 686 ASGARİ ÜCRET ÖDENEBİLİR
Sözlerine devam eden Kış, saray giderlerinde sadece bir saatte 120 kişinin asgari ücretinin karşılanabileceğini ifade etti:

“Bir günde harcanan bu parayla her gün 2.686 asgari ücret ödenebilir, her gün 1.000 öğrenciye 1 yıllık burs sağlanabilir, her gün 25 bin kişinin bir aylık gıda ihtiyacı karşılanabilirdi. Halktan toplanan bu para, iktidarı parlatmak için kullanılıyor”
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