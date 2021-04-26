Günlük korona rakamları açıklandı

Bir günde salgın nedeniyle 353 kişi de hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da illere göre görülen vaka sayılarını açıkladı. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir en çok vaka görülen iller oldu.







Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.





Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller olarak açıklandı.





Koca, “Evimiz en güvenli kalemiz, bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun” dedi.