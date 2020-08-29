‘Günlük ölüm sayısı gerçeği yansıtmıyor’ iddialarına Sağlık Müdürlüğü’nden cevap!

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, ‘Günlük Ölüm Sayısı Gerçeği Yansıtmıyor (Tecrübe ve Kanıt içerir)’ başlıklı yazıda özetle corona virüsü şüphesiyle Sancaktepe Acil Durum Hastanesi'nde tedavisine başlanan, 9 Ağustos tarihinde test sonucu pozitif gelen bir hastanın 24 Ağustos'ta sonucu çıkan ikinci testinin negatif olduğunu ve hastanın aynı gün vefat ettiğinin belirtildiğini ifade etti.





Müdürlük metni yazan kişinin ‘Hastaların vefatından önce test sonuçlarının pozitiften negatife çevrilerek kayıtlara Covid-19 ölümü olarak geçirilmediğini’ ima ettiğini aktardı.





Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nden alınan bilgiler doğrultusunda iddiaların gerçek dışı olduğunu açıklayan İstanbul Sağlık Müdürlüğü, şunları belirtti:





* Yazıdaki bilgilerden yola çıkılarak hastane kayıtları incelenmiş, iddiadaki bilgilere uyan yalnızca bir hastanın olduğu anlaşılmış, dosyası tetkik edilmiştir.





* Yazıdaki bilgilere uyan kişi, 3 haftaya yakın tedavi görmüş ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Covid-19 tanısıyla yatan hastalara belli aralıklarla kontrol testi yapılmaktadır.





* 9 Ağustos'ta ilk test sonucu pozitif çıkan hastanın, kontrol test numunesi 23 Ağustos'ta alınmış, 24 Ağustos'ta sonucu negatif olarak gelmiştir. Bu durum, hastanın Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği gerçeğini değiştirmemektedir.





* Nitekim merhumun kesin ölüm raporunda ölüm sebebi, *Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği U07.3 kodu ile Covid-19* olarak kayıtlara geçmiştir.





* Yazıda bahsedilen hastanın bu kişi olduğu anlaşıldıktan sonra yakınlarına ulaşılmış, kendilerine konu hakkında detaylı bilgi verilmiştir.









* Defin ruhsatında bulaşıcı hastalık şüphesi belirtilen her türlü durumda yıkama ve defin işlemlerinde koruma tedbirleri uygulanmaktadır. Bu tedbirlere yönelik işlemler, bazen yanlış anlamalara yol açabilmektedir.





* Hastane kayıtlarına göre mezkur hastayla birlikte aynı tarihte hastanede Covid-19 nedeniyle iki kaybımız olmuştur.





* Bu vesileyle, sosyal medya üzerinden yayılan ve bazen bilgi eksikliğinden bazen ise art niyetten kaynaklanan bu gibi iddialara itibar edilmemesi bir kez daha rica olur.