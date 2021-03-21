Günlük rekor kırıldı: İngiltere yetişkinlerin yarısını aşıladı

Sağlık Bakanı Matt Hancock, aralık ayında başlayan aşı kampanyasında cuma günü rekor seviyeye ulaştıklarını açıkladı.







Hancock, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu büyük bir başarı, aşı olmaya gelen yetişkinler de içinde olmak üzere bu kampanyaya katkıları olan herkese çok çok teşekkür ederim. Bu çok önemli. Çünkü aşı salgından çıkmanın tek yolu.” dedi.





Sağlık Bakanı, cuma günü ülke genelinde 711 bin 156 kişiye aşı vurulduğunu duyurdu.





Bu arada sağlık alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu “Wellcome” Direktörü Jeremy Farrar ise yaptığı açıklamada, İngiltere’nin kendi aşı kampanyasından gurur duyarken, dünyanın geri kalan kısmını da göz ardı etmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Farrar yaptığı yazılı açıklamada, “İngiltere kendi halkı için yeterli doza sahip olma hakkı var. Ancak fazla aşıları daha fazla ihtiyacı olan ülkelerle de paylaşmanın da zamanı geldi.” ifadesini kullandı.





Bütün dünyanın aşılanmasının bilimsel ve ekonomik zorunluluk olduğunu kaydeden Farrar, aksi takdirde dünyanın diğer bölgelerinde çıkacak mutasyon riskinin geliştirilen aşıları etkisiz bırakacağı uyarısında bulundu.





Aşı sayıları artarken ölümler düşüyor





İngiltere'de ilk doz aşı olanların sayısı cuma günü itibarıyla 26 milyon 250 bini geçerken, Covid-19 kaynaklı ölümlerde de düşüşler devam ediyor.





Son 24 saatteki can kaybı, geçen haftaya göre yüzde 36,8'lik düşüşle 101 olurken, toplam sayı 126 bin 26'ya çıktı. Günlük vaka ise 4 bin 802 olarak kayıtlara geçti.





Salgın sırasında ülkede en çok günlük vaka 81 bin 547 ile 29 Aralık'ta, en çok can kaybı da 1820 ile 20 Ocak'ta kaydedilmişti. İngiltere'de aşı uygulaması 8 Aralık'ta başlamıştı.