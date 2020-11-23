Günlük vaka sayısı 7 bine dayandı

Dünya genelinde salgın hızlanırken, Avrupa'da 20 binli günlük vaka sayılarından bahsediliyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre vaka sayısı 6 binin üzerinde seyrediyor.







Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı kondu, 153 kişi hayatını kaybetti.





Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.





Sağlık Bakanı Koca, "Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin" çağrısı yaptı.





Öte yandan İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde salgının yayılması sonrası yeni kısıtlamalar devrede.İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre yeni kurallar, 20 Kasım'dan itibaren başladı.





Buna göre yeni düzen şöyle:





- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir.





- 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar kapatılacak.





- Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.





- Tüm illerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.