Samanyolu Haber /Dünya / Günlük vaka sayısı Haziran başında 20'nin altına düşen İsrail'de 8 bin 600'ü aşkın yeni vaka /17 Ağustos 2021 21:17

Günlük vaka sayısı Haziran başında 20'nin altına düşen İsrail'de 8 bin 600'ü aşkın yeni vaka

Yoğun aşılama ile haziran başında aktif vaka sayısı 200'e, günlük vaka sayısı da 20'nin altına gerileyen İsrail'de yeni günlük vaka sayısının 8 bin 600'ü aştığı belirtildi.

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İsrail'de yeni tip Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı aylar sonra 8 bin 600'ü aştı, ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 6 bin 694'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 8 bin 646 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, 26 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 6 bin 694'e, toplam vaka sayısının 951 bin 225'e ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 55 bini geçtiği ülkede hastalardan 559'unun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca son bir günde tespit edilen vaka sayısının, 1 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna işaret edildi.

Aşılama sayesinde geçen aylarda salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de 19 Nisan'da açık, 15 Haziran'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede haziran başında aktif vaka sayısı 200'e kadar gerilemiş, günlük vaka sayısı da 20'nin altına düşmüştü.

Vakalardaki artış nedeniyle 25 Haziran'da yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu uygulanmaya başlamıştı.
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