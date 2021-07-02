Günlük veriler açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 2 Temmuz Cuma gününün verilerine göre, 223 bin 782 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 61 milyon 236 bin 294’e ulaştı.







55 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Bugün, semptom gösteren 461 hastayla birlikte 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831’e çıktı. Can kaybı da 55 artarak 49 bin 829’a yükseldi.





697 AĞIR HASTA VAR





Son 24 saatte, 5 bin 352 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 305 bin 856’ya ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.7, ağır hasta sayısı da 697 oldu.





DÜN 5 BİN 288 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ





Bakanlığın 1 Temmuz verilerine göre, semptom gösteren 462 hastayla birlikte 5 bin 288 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 42 kişi hayatını kaybederken 6 bin 219 kişi de sağlığına kavuşmuştu.