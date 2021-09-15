Samanyolu Haber /Medya / Güntekin Onay'dan Acun Ilıcalı'ya Exxen tepkisi /15 Eylül 2021 21:48

Güntekin Onay'dan Acun Ilıcalı'ya Exxen tepkisi

Spor programcısı ve futbol yorumcusu Güntekin Onay, bu sezondan itibaren Türkiye'deki UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç yayın haklarını satın alan Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen dijital yayın platformunda yaşanan aksaklıklara tepki gösterdi.

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Acun Ilıcalı,  dün Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

Ilıcalı katıldığı naklen yayında, Güntekin Onay'ın EXXEN platformuna yönelik yaptığı,"Exxen'e üye olabilmek için 1.5 saattir uğraşıyorum. Web sitesinden başaramadım. 9300'a mesaj attım. Ücret ödendi, bu kez de şifre gelmedi. 19:45 maçlarına yetişemedim. 22:00 için umudum devam ediyor !" şeklindeki paylaşımına tepki göstermişti.

Ilıcalı,  "Güntekin Onay'a ciddi derecede bozuldum. Niye tweet atıyorsun. Arayıp sorsana. Benim arkadaşımsın sen ya! Niye tweet atıyorsun. Ben senin kurumun hakkında tweet atıyor muyum? Hiç mi bir yerde arıza olmuyor. Kusura bakma Güntekin, çalıştığın kurumda bir platform. Orada bir arıza olsa ben takipçilerime tweet atarak anons etmiyorum. Sevdiğim adamlar böyle yapınca üzülüyorum" demişti.



"KİŞİSEL ALGILAMASINA ŞAŞIRDIM"

Acun Ilıcalı’nın bu açıklamalarının ardından Gültekin Onay, Twitter hesabından Ilıcalı'ya yanıt verdi.

Onay, "Girişimciliği, projeleri ve başarılarıyla gurur duyduğum değerli dostum Acun Ilıcal'nın Exxen ile ilgili yaşanan teknik sorunumu kişisel algılamasına şaşırdım. Bu kadar emek ve büyük yatırım var. Farkındalık olsun ki bunlar yaşanmasın. Arkadaşlar aradı, sağolsunlar. Halloldu” ifadelerini kullandı.



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