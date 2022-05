Günün ilginç mesleği: Zenginler için kuyrukta beklemek

Altın yumurtlayan tavuk: Hamilton





Ama buna değdiğini düşünüyor çünkü 2015’te sahnelenmeye başladığından bu yana rekorlar kıran Lin-Manuel Miranda’nın ‘Hamilton‘ müzikali Samuel’in kuyruk kariyerini başlatan gösteri olmuş.









Beş gün bekleme 5 bin dolar





Hep ‘oradaydı’





Sokak modası markası Supreme sınırlı sayıda ürünlerini satışa çıkardığında Samuel SoHo’daki mağazasında yeni tişörtlerin peşindeydi.









Etik dilemmalar





Sanatın parçası bile oldu





‘İnsanlara her şeyi yaptırabilirisiniz’





Guardian’ınSamuel zenginler için sırada bekliyor. 2022’de kapitalizmin ve eşitsizliğin bir özeti gibi olan bu ilginç kariyer, Samuel’in en büyük kültürel etkinliklere ön sıradan koltuk bulması üzerine kurulu.Samuel’in iş tanımı şöyle: Merakla beklenen bir tiyatro oyununun bileti veya piyasaya yeni çıkan iPhone gibi çok talep gören durumlarda kuyrukta beklemek, bazen uyumak… Daha sonra kuyruktaki yerini müşterisine vermek ya da ürünü, bileti onlar için satın almak.Soğuk bir nisan gününde sabaha karşı olmasına rağmen enerjik ve canlı. Küçük çadırını ve kamp sandalyesini kuruyor ve The Music Man bileti almak için saatler sürecek bekleyişine başlıyor.Bu, şehirde en çok talep gören gösteri, Hugh Jackman’ın başrolde olması en büyük neden. Dolayısıyla hayranları ya erkenden gidip sırada beklemeye başlamalı ya da dokuz yıldır tam zamanlı olarak bu işi yapan Samuel’e ödeme yaparak hizmetlerinden yararlanmalı.Hava 8 derece ancak Samuel bu soğuğun Hamilton kuyruğunda yaşadıklarına kıyasla bir hiç olduğunu anlatıyor: “Bir gece 0 dereceydi. Çadırımın içi donmuştu. Sanırım beklediğim en soğuk sıra oydu.”Hamilton kısa sürede Samuel’in altın yumurtlayan tavuğuna dönüşmüş. Özellikle Miranda gösteriden ayrılacağını duyurduktan soran işler bir üst seviyeye çıkmış. Son performanslarını izlemek isteyen güruh için bilet bulabilmek uğruna, Samuel kuyrukta bekleme işinde işveren konumuna gelerek tanıdıklarına ödeme yapmış ve kuyrukta onları bekletmeye başlamış.Orijinal kadrosuyla gösteriyi izlemek isteyen tiyatro severlerin, bedeli ne olursa olsun biletlerin peşine düştüğünü anlatıyor Samuel.İnternette yeniden satışa çıkan biletleri bulmak mümkün ancak bu 15 bin dolar ve üzerini gözden çıkarmak anlamına geliyor. Samuel’in yönteminde ise müşterileri genellikle en iyi yerden biletleri ucuza kapmış oluyor. Ancak Samuel’in sunduğu hizmet o kadar da ucuz değil: “Bekleyiş dört-beş gün kadar sürüyordu. İki bilet için 5 bin dolar ücret alıyorduk. Ancak yeniden satışa çıkan biletlerin fiyatlarına kıyasla ucuz kalıyordu.”Hamilton ilk sahnelenmeye başladığında Samuel müşterileri için iki bilet alabiliyordu. Ancak daha sonra bilet satışları için kural getirildi. Artık bileti alan kişi gösteriyi izleyen kişi olmak zorundaydı. Müşteriler için Samuel’i ya da bir çalışanını yanlarında tiyatroya götürmek sorun olmuyordu. Samuel böylece son yılların en çok talep gören oyununu defalarca en iyi koltuklardan izleyebildi.Bu nedenle işinin bir faydasının da ‘Tiyatroya olan sevgisini yeniden keşfetmek’ olarak anlatıyor.Hamilton’dan kazandığı binlerce doların da yardımıyla sonunda kendi şirketini kuruyor: Same Ole Line Dudes.Samuel işi sayesinede son yılların en önemli ticari ve kültürel anlarına şahit olma fırsatı da yakalamışiPhone en çok arzulanan ürün olduğunda, Samuel Apple’ın New York’taki amiral gemisi mağazasının önünde kuyruktaydı.Dominique Ansel pastanesi önünde günlerce kuyruk oluşmasına neden olan cronut’larını piyasaya sürdüğünde Samuel yine oradaydı. Saturday Night Live programı için bilet kuyruğu? Ebette oradaydı.Lüks saat markası Omega sınırlı sayıda tasarımlarını almak için binlerce doları olan ancak zamanı ya da kuyrukta beklemeye niyeti olmayan zenginler için Samuel vardı.Ancak işi her zaman insanları mutlu etmekten ibaret değil. Zaman zaman etik dilemmaları da beraberinde getiriyor.Örneğin aralık 2021’de haftalar süren, çocukların cinsel istismarı için aracılık yapmanın da aralarında bulunduğu farklı suçlardan hüküm giyen Ghislaine Maxwell (Jeffrey Epstein’ın partneri) davasında iki ayrı basın kuruluşu için sıraya girmiş. Pandemide para karşılığı aşı kuyruklarında da müşterileri için yer tutmuş.Kuyrukçuluğu meslek edinmeden önce telefon satıcısı olan Samuel, pandemiye kadar yıllık gelirinin 80 bin doların üzerinde olduğunu söylüyor.Kazancı ve en popüler gösterileri ön sıradan izlemek gibi avantajları bir yana Samuel işi sayesinde bir sanat performansının parçası bile olmuş.2018’de internet aracılığıyla ulaşan sanatçılar David Brognon ve Stephanie Rollin Fransa’da düzenlediği sergide en iyi yaptığı işi yaptı: Günlerce oturdu.Serginin amacı ötenaziye farklı bir bakış açısı getirmekti. Samuel bir kilisede 26 gün boyunca yalnız başına oturdu. Bu süre Belçika’da bir hastanın ötenazi talep etmesi ve ölümü arasında geçen zamandı. Hasta öldüğünde Samuel ayağa kalktı ve kiliseden dışarı çıktı. Bu deneyimden çok etkilendiğini anlatıyor: “Ölen kişiyi tanımamama rağmen kilisede birinin hayatının sona ermesini beklediğimi bilmek beni derinden etkiledi. Çıkarken gözlerim ağlamaktan şişmişti.”Samuel işinin doğasını şöyle özetliyor: “İnsanların sizin için her şeyi yapmasını sağlayabilirsiniz. Çocuklarınıza bakabilirler, evinizi temizleyebilirler, sizi A noktasında B noktasına ulaştırabilirler, yemeğinizi getirebilirler. Benim yaptığım sadece bunun bir uzantısı. İnsanlara her şeyi yaptırabilirsiniz. Makul, yasal olduğu ve ödeme yapmaya niyetli olduğunuz sürece…”