Günün karesi, Bahçeli oy kullanırken çekildi

Cumhuriyet 100. yılına girerken gidilen tarihi seçimler, tarihi anları da beraberinde getiriyor. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin oy kullandığı sırada çekilen fotoğraf, şimdiden seçimin karelerinden biri haline geldi.









Bahçeli, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu Anıttepe Ortaokulu’nda kullandı. Bahçeli oy kullanmak üzere seçmen listesine imza atarken hemen arkasında bulunan bir gencin kalp işareti yaptığı görüldü. O anları, Sözcü gazetesinden Zekeriya Albayrak ölümsüzleştirdi.





Bilindiği gibi kalp işareti Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Millet İttifakı tarafından kullanılıyor.







