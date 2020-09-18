Günün rutini... Euro ve dolar yine rekor kırdı

Yıl başından bu yana kademeli olarak yükseliş yaşayan döviz kurlarında neredeyse her gün yeni rekor var. Doların küresel piyasalarda düşüş yaşadığı dönemde değer kaybeden TL, bu hafta tarihi düşük seviyeleri test ediyor.







Dolar bugün 7,56 TL'nin üstünde seyrediyor. Neredeyse 9 liraya ulaşan euro ise TL karşısındaki yeni zirvesini bu sabah yakaladı.

Euro önce 8,9753 TL'ye çıkarak yeni zirvesine ulaştı.





Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrası 93,60 üzerine çıkan ABD Dolar Endeksi, yeniden 93,0 seviyesi altına gerilerken gelişen ülke paraları da bugün dolar karşısında hafif yükseliş yaşıyor.





Ancak TL bugün de dolar karşısında değer kaybediyor.







