Samanyolu Haber /Ekonomi / Günün rutini... Euro ve dolar yine rekor kırdı /18 Eylül 2020 12:25

Günün rutini... Euro ve dolar yine rekor kırdı

Dolar ve euro kurundaki rekor yükseliş bugün de devam ediyor. Dün 7,56 TL’ye yükselen dolar bugün 7,57 TL'ye, euro ise 8,98 TL'ye çıktı. Sepet kur 8,26’yı aşarak tarihi seviyeye çıktı.

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Yıl başından bu yana kademeli olarak yükseliş yaşayan döviz kurlarında neredeyse her gün yeni rekor var. Doların küresel piyasalarda düşüş yaşadığı dönemde değer kaybeden TL, bu hafta tarihi düşük seviyeleri test ediyor.

Dolar bugün 7,56 TL'nin üstünde seyrediyor. Neredeyse 9 liraya ulaşan euro ise TL karşısındaki yeni zirvesini bu sabah yakaladı. 

Euro önce 8,9753 TL'ye çıkarak yeni zirvesine ulaştı. 

Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrası 93,60 üzerine çıkan ABD Dolar Endeksi, yeniden 93,0 seviyesi altına gerilerken gelişen ülke paraları da bugün dolar karşısında hafif yükseliş yaşıyor. 

Ancak TL bugün de dolar karşısında değer kaybediyor.


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