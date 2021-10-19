Günün Yolsuzluk haberi: AKP'li ilçe başkanının yeğenlerine ihale yağdı!

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nden aldığı 2 milyon 565 bin TL’lik, “Beton Parke Taşı” ihalesi ile gündeme gelen As-Ton isimli şirketin kamudan aldığı ihalelerin toplam bedeli 70 milyon TL’yi geçti.



Şirketin aldığı toplam 75,5 milyon TL’lik kamu ihalesinin 45,9 milyon TL’lik kısmını AKP’li ilçe belediyeleri Beykoz ve Sancaktepe’nin ihaleleri oluşturdu.



AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenlerine ait şirket, AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinden 22 gün sonra kuruldu. Kandemir’in yeğenlerine ait As-Ton isimli şirket, kuruluşundan bugüne toplam 48 kamu ihalesini gerçekleştirdi.



İKİ İLÇEDEN 45,9 MİLYON TL

As-Ton’un üstlendiği toplam 72 milyon 544 bin 550 TL maliyetli kamu ihalelerinin listesinde AKP’li ilçe belediyeleri Beykoz ve Sancaktepe ilk iki sıraya yerleşti.



Şirket, tamamı açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen dört Beykoz Belediyesi ihalesi kapsamında 23,9 milyon TL’lik sözleşme imzaladı. 2016-2021 yılları arasında gerçekleştirilen ihalelerden ikisini iş ortaklığı yoluyla kazanan şirket, ikisini ise tek başına üstlendi.



AKP’li Adil Kandemir’in başkanlığını yaptığı Sancaktepe ilçesinden de şirkete beş ihale verildi. Sancaktepe Belediyesi’nden 21,9 milyon TL maliyetli toplam beş ihale alan şirket, ihaleler kapsamında ilk işine 2 Ocak 2017’de, son işine ise 6 Ocak 2021’de başladı. Şirket, Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında yer alan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de çok sayıda ihalesini kazandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden altı ihale alan şirket, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden de altı ihale aldı. Kocaeli’nden As-Ton’a verilen 12 kamu ihalesinin toplam bedeli kayıtlara 4,6 milyon TL olarak geçti. Belediyeden alınan altı ihalenin üçü açık, üçü pazarlık, kanalizasyon idaresinden alınan altı ihalenin ise ikisi açık, dördü pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildi.



