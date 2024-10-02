Güran Ailesi paranın peşine düştü

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet soruşturmasıyla ilgili detaylar hala belirsizliğini korurken, ailesinin davranışları tepki çekti. Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, Narin'in amcası kasten öldürme, annesi, abisi ve yengesi kasten öldürmeye iştirak etmek; diğer akrabaları ise suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etme suçlamasıyla tutuklandı.





Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Güran ailesi, cinayetin aydınlatılması çabaları yerine sosyal medyada kendilerine yöneltilen eleştirilere odaklanmış durumda. Olayın toplumda yarattığı büyük tepkiye karşın, aile sosyal medyada hakaret içerikli mesajlar nedeniyle Diyarbakır Adliyesi'ne 414 suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyuruları arabulucuya sevk edilerek, şikâyetlerin para karşılığında geri çekilmesi teklif ediliyor.