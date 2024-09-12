Samanyolu Haber /Gündem / Güran ailesinden basın açıklaması: Dış güçler ve yerli uzantıları... /12 Eylül 2024 14:32

Güran ailesinden basın açıklaması: Dış güçler ve yerli uzantıları...

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ederken 'Güran Ailesi' imzasıyla yapılan açıklamada 'dış güçler ve yerli uzantıları' vurgusu yapıldı.

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Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, Güran ailesi basına yazılı açıklama yaptı. Aile yaptığı açıklamada, "Ailemize saldıranlara ilgili yasal işlemleri başlatacağız. İftiralarla ilgili tazminat hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini yer verdi.

Açıklamada ayrıca, "Aile fertlerimizin kendi kızlarını öldürmelerini tahayyül edemiyoruz. Ancak böyle bir şey varsa bile bir kişi yüzünden koca bir ailenin karalanmasını, birtakım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız" denildi. 

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle: 

"Aile fertlerimizin kendi kızlarımızı öldürmelerini tahayyül edemiyoruz, ancak böyle bir durum varsa bile bir kişi yüzünden koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız. Aile fertlerimizin bir kısmının yaşadığı Tavşantepe Mahallesinin stratejik ve coğrafi konumu da ayrı bir etkendir.

Maalesef bazı muhafazakar yazarlar dahi hiç inceleme yapmadan aileyi vatan düşmanlığı ile itham etmektedirler. Sadece ailenin çok küçük bir kısmının yaşadığı, olayın vuku bulduğu Tavşantepe Mahallesinde yapılan seçim sonuçlarını tetkik ederlerse bu beyanları nedeniyle mahcup olacaklardır. Seçim neticeleri de ailenin iddia edildiği gibi diktatör olmadığının en büyük ispatıdır."
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