Vicdanlı gurbetci: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ümit Özer ve beraberinde bir grup partili Kayseri'nin Yahyalı, Akkışla, Sarız, Pınarbaşı ve son olarak da Sarıoğlan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.





'Nereye gitsem şikâyet var'





'Bu düzen böyle gitmez'





Başkan Özer de “Vatandaş kan ağlıyor. Geçim derdi vatandaşın belini büküyor. Bir yanda ballı maaşlarla, lüks saraylarda gününü gün edenler diğer yanda ekonomik sıkıntılar yüzünden ezilen vatandaşlar. Bu düzen böyle gitmez. Vatandaş AKP'ye sandıkta gereken cevabı verecek” şeklinde konuştu.





'Mutfakta yangın var'





Sözcü'nün haberine göre CHP İl Başkanı Ümit Özer’e dert yanan kadın, “Ben yurt dışındayım. Benim param burada 10 kat ediyor. Ben istediğimi alıyorum, ama buradaki, çevremdeki insanlara üzülüyorum. Hiçbir şey alamıyorlar. 3 bin TL alan biri, çocuklarını nasıl okula göndersin, nasıl geçinsin? Nereye gitsem, her yerde şikâyet duyuyorum. O zaman değiştirin ve sandıkta gösterin tepkinizi” ifadelerini kullandı.Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde ise yurt dışında yaşadığını ifade eden bir kadının isyanı ise dikkat çekti. “Benim param burada 10 kat ediyor. Ben istediğimi alıyorum, ama çevremdekiler alamıyor, üzülüyorum” diyen gurbetçi kadın, “Burada kim kimin eli cebinde belli değil. Biz yurt dışındayız yıllardır. Oralarda fiyatlar hep aynı. Artsa da 10 sent artıyor. Burada ise 2-3 katı oluyor. 3 Bin TL aylık alan 3-4 çocuk okutan biri ne yapsın? Ben o parayı bir günde harcıyorum. Benim param kıymetli, burada 10 kat ediyor. Ben her istediğimi alabiliyorum, ama tanıdığım, çevremdeki insanlar alamıyor. 150 TL ile alışverişi çıkıyorlar. Üzülüyorum. Bunun değişmesi gerekiyor. Nereye gitsem şikâyet var. Şikâyet varsa, sandıkta gösterin. Değiştirin, bir başkası gelsin, değiştirin” diye konuştu.İlçe ziyaretlerinde özellikle kadınların “Mutfakta yangın var. Geçinemiyoruz. Her şey çok pahalı ve el yakıyor” diye dert yandıklarını dile getiren Özer, “Vatandaş diyor ki, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar, ballı maaşlar ve saraylardan artık bıktık, usandık, gelsin artık şu sandık” diye konuştu.