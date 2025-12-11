Samanyolu Haber /Dünya / Gurbetçiler bu listede: Almanya isimlerini bir muhbirden aldı /11 Aralık 2025 15:54

Gurbetçiler bu listede: Almanya isimlerini bir muhbirden aldı

Almanya'da Türklerin de yoğun olarak yaşadığı KRV eyaleti, yurt dışına aktarılan paralarla ilgili gizli bilgileri bir muhbirden satın aldığını açıkladı. Veri setinin 1 terabaytı aştığı belirtiliyor.

SHABER3.COM

Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya (KRV), offshore vergi cennetlerine aktarılan paralarla ilgili dev bir operasyon başlattı.

Eyalet Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada vergi cennetlerine kaçırılan paralarla ilgili gizli verilerin bir muhbirden satın alındığı bildirildi, ancak ödenen meblağ açıklanmadı.

Muhbirden satın alınan veri setinin 1 terabaytı aşkın doküman içerdiği belirtiliyor. Bakanlık, elde edilen verilerin yurt dışında kurulan şirketler yoluyla çok büyük bir vergi kaçakçılığına işaret ettiğini bildirdi.

KRV Maliye Bakanlığının satın alınan verilerle ilgili federal hükümet ve diğer eyaletleri bilgilendirdiği, veri setinde Almanya genelinden ve ülke dışından vakaların da bulunduğu kaydedildi.

BAE ve Kıbrıs'ın da adı geçiyor
Ülke dışındaki vergi cennetlerine aktarılan paranın toplam miktarı henüz tespit edilemedi. Ancak izlerin Mauritius, Panama ve Cayman Adaları'na ulaştığı, veri setinin ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hong Kong, Singapur ve Kıbrıs merkezli bazı hizmet sağlayıcıların müşterilerine dair bilgileri de içerdiği belirtildi.

KRV eyaleti Mali Suçlarla Mücadele Dairesi, Temmuz ayında da sosyal medya fenomenlerini mercek altına almak üzere "Influencer-Team" adı altında özel bir birim kurulduğunu duyurmuştu. Sosyal medyadan milyonlar kazandığı halde vergi ödemeyenlerin peşine düşen birimin ilk etapta 300 milyon euroluk vergi kaçakçılığı tespit ettiği, devam eden yaklaşık 200 cezai soruşturma bulunduğu bildirilmişti.
