Samanyolu Haber /Gündem / Gurbette bir 'Güneş' daha battı /14 Ağustos 2022 12:25

Gurbette bir 'Güneş' daha battı

Hizmet sevdalısı Yunus Güneş, hicret yurdu İsviçre’de 49 yaşında yakalandığı karaciğer kanseri sebebiyle hayata gözlerini yumdu. 18 yıl boyunca Kazakistan'da öğretmenlik yapan Güneş, 2019 yılında İsviçre’ye hicret etmişti.

SHABER3.COM

Yunus Güneş, yeni hicret yurdunda bazı sağlık problemleri yaşıyordu.

Hizmetten.com'un haberine göre hastanede tedavisi başlatılan Güneş’e haziran ayında karaciğer kanseri tanısı konuldu. Güneş, yapılan ameliyat ve uygulanan tedaviye rağmen hayata tutunamadı. 7 Ağustos’ta Yunus Güneş, 49 yaşında Hakk’a yürüdü.



İsviçre’de Müslüman Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine eşi ve 2 oğlu ile yerli ve yabancı çok sayıda seveni katıldı. Kazakistan’da yetiştirdiği öğrencileri ve orada birlikte çalıştığı arkadaşları da onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
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