Gurbette bir 'Güneş' daha battı

Yunus Güneş, yeni hicret yurdunda bazı sağlık problemleri yaşıyordu.





Hizmetten.com'un haberine göre hastanede tedavisi başlatılan Güneş’e haziran ayında karaciğer kanseri tanısı konuldu. Güneş, yapılan ameliyat ve uygulanan tedaviye rağmen hayata tutunamadı. 7 Ağustos’ta Yunus Güneş, 49 yaşında Hakk’a yürüdü.















İsviçre’de Müslüman Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine eşi ve 2 oğlu ile yerli ve yabancı çok sayıda seveni katıldı. Kazakistan’da yetiştirdiği öğrencileri ve orada birlikte çalıştığı arkadaşları da onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

