Gurbette bir vefat daha... Almanya Hizmeti'nin ilklerindendi...

SAMANYOLUHABER - 1968 yılında Erzurum'dan Almanya'ya göç eden merhum Ahmet Kurt ağabey Almanya’daki 53 yılını dolu dolu Hizmet düşüncesiyle geçirdi. 37 yıl önce ilk defa Düren şehrinde bulunan Fatih Camiinde günde 3 vakit dışarıya ezan okunmasına vesile olan Ahmet Kurt, 75 yaşında Covid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede ruhunun ufkuna yürüdü.

Kurt, Düren'de bir haftadır yoğun bakımında tedavi görüyordu.







Merhum Kurt, Düren şehri başta olmak üzere Almanya'da açılan Hizmet kurumlarının çoğunda maddi ve manevi büyük emeği vardı. Çevresinde hayırsever, mütevazi ve güler yüzlü biri olarak tanınan Kurt örnek bir şahsiyetti.





Merhum Ahmet Kurt Alman halkı tarafından da çok sevilen, saygı duyulan ve başarılı çalışmaları ile takdir edilen bir kişiydi.





2003 yılında Kurt'a Düren Belediye Başkanı Paul Larue tarafından Düren’e yaptığı katkı ve hizmetlerinden dolayı “İyi Hizmet Ödülü“ (Ehrenurkunde) verilmişti. 5 evladı bulunan merhum Ahmet Kurt, resmi defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 yıl önce vefat eden eşinin yanına, Düren Müslüman mezarlığına defnedilecek.







