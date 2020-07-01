Gurbette bir vefat daha...

SAMANYOLUHABER- İstanbul'da uzun yıllar Sema Hastanesi'nde yönetici olarak çalışan Sedat Erten, Kazakistan’da hayatını kaybetti.





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik yürütülen cadı avı sebebiyle yurt dışına çıkmak mecburiyetined kalan Erten, Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle vefat etti.





İKİ HİZMET EHLİ AYNI KABRİSTANDA





Erten'in cenazesi bugün Kazakistan’ın Almatı şehrinde İzmirli hayırsever işadamı merhum Hayati Yavuz’un kabrinin bulunduğu Kaskelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Dört yıldan bu yana ailesinden ayrı yaşayan Erten yaklaşık bir haftadır Koronavirüs tedavisi görüyordu.





Türkiye’den 2016 yılında ayrıldıktan sonra önce Kırgızistan’a, daha sonra Kazakistan’a geçen Erten'in öksürük ve yüksek ateş şikâyeti ile müracaat ettiği hastanede Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.







AİLE FERTLERİ CENAZE NAMAZINA İCABET EDEMEDİ





Zaman Avustralya'nın haberine göre merhum Erten'in eşinin pasaportunun iptal edilmesi, kızının mahpus olması sebebiyle cenaze merasimine hiçbir aile ferdi katılamadı.





1 Temmuz 2020 itibarıyla Kazakistan’da toplam Koronavirüs vak'a sayısının 22 bin 308, iyileşen hasta sayısının 13 bin 558 olduğu belirtildi. Salgında şu ana kadar 188 kişi hayatını kaybetti.













NAZARBAYEV DE TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI





Kazakistan’da, Koronavirüs vak'a sayısı yeniden tırmanışa geçti.





Ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin’in ve Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov olmak üzere bazı yetkililere Korona teşhisi konulmuştu.





Sadık Erten





Geçen ayın ortasında Nazarbayev'in sözcüsü Aydos Ukibay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kazakistan´ın ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev şu anda karantinada. Ne yazık ki son Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Endişe edilecek bir durum yok. Nursultan Nazarbayev, uzaktan çalışmaya devam ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.





79 yaşındaki Nazarbayev, 2019’daki seçimlerin akabinde görevini bırakmıştı.