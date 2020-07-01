Samanyolu Haber /Gündem / Gurbette bir vefat daha... /01 Temmuz 2020 19:58

Gurbette bir vefat daha...

Gurbette bir vefat haberi daha... Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik baskı ve zulmünden kurtulmak için yurt dışına çıkan ve sevdiklerinden ayrı düşen Sadık Erten vefat etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- İstanbul'da uzun yıllar Sema Hastanesi'nde yönetici olarak çalışan Sedat Erten, Kazakistan’da hayatını kaybetti.

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik yürütülen cadı avı sebebiyle yurt dışına çıkmak mecburiyetined kalan Erten, Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle vefat etti. 

İKİ HİZMET EHLİ AYNI KABRİSTANDA

Erten'in cenazesi bugün Kazakistan’ın Almatı şehrinde İzmirli hayırsever işadamı merhum Hayati Yavuz’un kabrinin bulunduğu Kaskelen Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Dört yıldan bu yana ailesinden ayrı yaşayan Erten yaklaşık bir haftadır Koronavirüs tedavisi görüyordu.

Türkiye’den 2016 yılında ayrıldıktan sonra önce Kırgızistan’a, daha sonra Kazakistan’a geçen Erten'in öksürük ve yüksek ateş şikâyeti ile müracaat ettiği hastanede Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

AİLE FERTLERİ CENAZE NAMAZINA İCABET EDEMEDİ

Zaman Avustralya'nın haberine göre merhum Erten'in eşinin pasaportunun iptal edilmesi, kızının mahpus olması sebebiyle cenaze merasimine hiçbir aile ferdi katılamadı. 

1 Temmuz 2020 itibarıyla Kazakistan’da toplam Koronavirüs vak'a sayısının 22 bin 308, iyileşen hasta sayısının 13 bin 558 olduğu belirtildi. Salgında şu ana kadar 188 kişi hayatını kaybetti.



NAZARBAYEV DE TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

Kazakistan’da, Koronavirüs vak'a sayısı yeniden tırmanışa geçti. 

Ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin’in ve Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov olmak üzere bazı yetkililere Korona teşhisi konulmuştu.  

Sadık Erten

Geçen ayın ortasında Nazarbayev'in sözcüsü Aydos Ukibay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kazakistan´ın ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev şu anda karantinada. Ne yazık ki son Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Endişe edilecek bir durum yok. Nursultan Nazarbayev, uzaktan çalışmaya devam ediyor.” ifadelerini kullanmıştı. 

79 yaşındaki Nazarbayev, 2019’daki seçimlerin akabinde görevini bırakmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gurbette bir vefat daha... Sonraki Haber >>

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Her şey bugün yeni başlıyor!

Her şey bugün yeni başlıyor!

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:48:37